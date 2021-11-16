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В Париже прошла церемония награждения Международной премии России-ЮНЕСКО имени Д.И. Менделеева

вторник, 16 ноября 2021 | 12:56    
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Одним из двух лауреатов стал научный руководитель Лаборатории ядерных реакций Объединенного института ядерных исследований (Дубна) академик Юрий Оганесян.

Поздравление в адрес ученого направил Президент России Владимир Путин. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков зачитал академику поздравление главы государства.

Многогранная деятельность, которой Вы посвятили свою жизнь, в полной мере созвучна высокой миссии премии. Учрежденная по инициативе России и названная в честь великого русского ученого, она призвана содействовать развитию международного гуманитарного сотрудничества, популяризации передовых научных достижений. И, конечно, эта престижная награда свидетельствует о достойной оценке результатов Ваших фундаментальных трудов, о признании исключительных неоспоримых заслуг на педагогическом наставническом поприщ», ― говорится в телеграмме главы государства.

Награда присуждена академику Оганесяну «в знак признания прорывных открытий, расширивших границы периодической таблицы, а также значительного вклада в содействие развитию фундаментальных наук в глобальном масштабе». Под руководством Оганесяна в 2000-х гг. в Объединенном институте ядерных исследований были выявлены новые химические элементы таблицы Менделеева, от 113 до 118 включительно. В результате этих открытий была обнаружена область стабильности сверхтяжелых ядер.

Премия ЮНЕСКО-России им. Д.И. Менделеева ― единственная награда в области фундаментальных наук под эгидой всемирной гуманитарной организации. Она была создана в 2019 году, в Международный год Периодической таблицы химических элементов для содействия научному прогрессу, популяризации естественных наук и развитию международного сотрудничества.

Тэги: 
ОИЯИ
соотечественники
Дубна
Источник:
Минобрнауки РФ
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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