В Париже прошла церемония награждения Международной премии России-ЮНЕСКО имени Д.И. Менделеева

Поздравление в адрес ученого направил Президент России Владимир Путин. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков зачитал академику поздравление главы государства.

Многогранная деятельность, которой Вы посвятили свою жизнь, в полной мере созвучна высокой миссии премии. Учрежденная по инициативе России и названная в честь великого русского ученого, она призвана содействовать развитию международного гуманитарного сотрудничества, популяризации передовых научных достижений. И, конечно, эта престижная награда свидетельствует о достойной оценке результатов Ваших фундаментальных трудов, о признании исключительных неоспоримых заслуг на педагогическом наставническом поприщ», ― говорится в телеграмме главы государства.

Награда присуждена академику Оганесяну «в знак признания прорывных открытий, расширивших границы периодической таблицы, а также значительного вклада в содействие развитию фундаментальных наук в глобальном масштабе». Под руководством Оганесяна в 2000-х гг. в Объединенном институте ядерных исследований были выявлены новые химические элементы таблицы Менделеева, от 113 до 118 включительно. В результате этих открытий была обнаружена область стабильности сверхтяжелых ядер.

Премия ЮНЕСКО-России им. Д.И. Менделеева ― единственная награда в области фундаментальных наук под эгидой всемирной гуманитарной организации. Она была создана в 2019 году, в Международный год Периодической таблицы химических элементов для содействия научному прогрессу, популяризации естественных наук и развитию международного сотрудничества.