ТОП-5 необычных музеев Подмосковья

1. Музей «Коломенская пастила» подойдет сладкоежкам и гурманам: здесь можно попить чаю с угощением прямо после осмотра экспозиции. Вкусных сюрпризов вообще будет много - от возможности приготовить пастилу самому до дегустации ее различных сортов.

2. Еще один вкусный музей, который также располагается в Коломне, - «Калачная». Здесь научат готовить закваску на хмеле, делать мучную смесь и разделывать тесто на ледяном столе. Дегустировать калачи тоже надо уметь - и гостям обязательно объяснят, как именно.

3. Музей трамваев располагается в городском доме XIX века на одной из скромных улиц коломенского Кремля. В стране такого больше нет - выставка единственная в своем роде. В масштабе 1:87 здесь можно посмотреть почти на две сотни моделей трамваев из России и зарубежья.

4. Музей архитектуры в миниатюре «Арт-макет» в Сергиевом Посаде появился на культурной карте Подмосковья совсем недавно. В экспозиции музея - макеты всех главных достопримечательностей восьми городов «Золотого кольца».

5. В коллекции одного из крупнейших в Европе и самого большого в России Музея техники Вадима Задорожного собраны лучшие антикварные образы машин XX века. Посетителей ждет комплекс выставочных залов, уличная экспозиция, реставрационные мастерские, ресторан, библиотеки и многое другое.