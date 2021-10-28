Оригинальные туристические достопримечательности Подмосковья

Зоопитомник Московского зоопарка в Волоколамском округе принимает небольшие экскурсионные группы. Посетители смогут увидеть белых медведей, амурских тигров, снежных коз, голубых баранов, орланов, росомах, дальневосточных леопардов и многих других животных.

Лохин остров - памятник природы напротив усадьбы Архангельское. Он образовался в конце XIX века в результате искусственного спрямления Москвы-реки. Некоторые представители флоры и фауны, кроме этого острова, нигде в Подмосковье не встречаются. Здесь представлено более 30% биоразнообразия региона.

Музей ВВС в Монино с уникальным парком летательных аппаратов - крупнейший авиационный музей мира. Здесь можно увидеть самолеты периода гражданской и Великой Отечественной войны наряду с современными образцами летательных аппаратов, которые существуют в единственном экземпляре. Экспонаты размещены в ангарах, музейных залах и под открытым небом.

Ценители могут осмотреть гигантский памятник Ленину у входа в Канал имени Москвы в Дубне - второй по величине в России. Его высота - 37 метров.

Ярополецкая ГЭС - первая в России гидроэлектростанция. ГЭС работала до 1941 года, пока ее не взорвали. В 1959 году станцию возродили, но только как памятник. Тут есть водосброс с высоким мостиком, с которого можно посмотреть на бурлящие струи.

Голубое озеро - рукотворный водоем в Можайском округе. Вода в нем чистого изумрудно-голубого цвета, а побережье летом утопает в зелени. С востока к пруду прилегает кедровая роща, а на севере находится памятник природы «Верхнемоскворечье».

Еще одна эффектная локация - песчаные дюны в Сычево. Сюда часто приезжают фотографы, так как виды открываются просто фантастические: карьеры с водой голубого или зеленоватого цвета, старые заброшенные вышки, баржи и берега, похожие на песчаные дюны.

Также внимание фотографов привлекает белая гора из фосфогипса под Воскресенском высотой около 200 и диаметром 800 метров.