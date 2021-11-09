Школа в Подмосковье выиграла грант на создание космического спутника

Центр научного творчества «Поиск», действующий на базе образовательного учреждения с января 2019 года, реализует сетевой проект «Школьный космический телескоп», в котором принимают участие школы различных городов России. Начать столь амбициозный проект позволил уникальный астрокосмический комплекс школы, в состав которого входит цифровой планетарий, автоматизированная обсерватория, центр космического мониторинга, лаборатория спутникостроения.

— В сентябре школа подала заявку на участие в конкурсе «Дежурный по планете», — сказал заместитель директора по учебно-методической работе Игорь Царьков. — Мы оказались единственной школой среди тринадцати победителей конкурса, в числе которых десять университетов. Основная идея проекта — создание силами учащихся средних школ космического аппарата типа CUBESAT 3U с оптическим телескопом на борту для съёмки астрономических объектов ближнего и дальнего космоса, а также создание сети школьных радиотелескопов, которые могут работать в режиме радиоинтерферометра, обеспечивая высокое разрешение получаемых изображений.

Новый аппарат CUBESAT 3U с оптическим телескопом на борту должен быть готов к декабрю 2022 года.

Грант выделяется Фондом содействия инновациям с целью вовлечения молодежи школьного возраста в технологическое творчество и реализацию проектов в области космических технологий. Школа № 29 — цифровая школа проектных технологий, основная миссия которой способствовать возрождению инженерного сословия России.

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