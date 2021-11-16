На его месте должен был быть я: новый комплекс для переработки строительных отходов открылся не в Дубне

Компания создаст инфраструктуру для обращения со строительными отходами таким образом, чтобы на всех этапах, от сбора и транспортировки до переработки, сохранять прозрачность. На переработку строительных отходов «РТ-Инвест» вложит более 2 млрд рублей.

Мощность нового комплекса составляет 200 тысяч тонн отходов в год. Передовые технологии, которые применяются на площадке, позволят выбирать максимум полезных фракций – металл, стекло, пластик, полиэтилен и другие, которые будут использоваться для рециклинга», – сказал заместитель председателя правительства Московской област – министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Отмечается, что на комплекс будут поступать отходы 4-5 класса опасности. Все, что нельзя будет переработать, после измельчения используют в производстве стройматериалов и рекультивантов, которые помогут восстановить нарушенные земли.

Новый комплекс соответствует санитарным требованиям и правилам, а управление Роспотребнадзора выдало санитарно-эпидемиологическое заключение. Сдать сюда отходы смогут только по электронному талону те клиенты, которые зарегистрированы в региональной информационно-навигационной системе.

Сейчас в этой системе зарегистрировано 3500 отдходопроизводителей, перевозчиков и переработчиков строительных отходов и грунтов. В Подмосковье создано около 40 соответствующих единому стандарту площадок для переработки, где можно переработать строительный мусор.