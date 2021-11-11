Академик из Дубны Юрий Оганесян - Почетный гражданин Московской области

Ученые Объединенного института ядерных исследований в Дубне посвятили жизнь изучению материи на уровне мельчайших частиц. Это элементы, из которых состоит весь окружающий нас мир, начиная от водорода и заканчивая 118-ым элементом таблицы Менделеева. Он был открыт в 2002 году и назван в 2016 году «Оганесоном» - в честь ученого Юрия Цолаковича Оганесяна, который руководит Лабораторией ядерных реакций в ОИЯИ. На днях профессор стал лауреатом первой Международной премии ЮНЕСКО имени Менделеева. Вручение состоится 15 ноября в Париже.

Юрий Цолакович, мы все очень радовались в очередной раз за ваши достижения, успехи, - сказал губернатор. - И, конечно, зная вас как человека скромного, не любящего всего этого церемониала, понимаешь, что работает большая дружная команда. Работает давно. Я хочу вам искренние слова благодарности сказать. И за достижения, и за то, что сегодня нас окружают ваши ученики, ваши последователи, люди, которые должны добиться каких-то следующих высот. Я от всей души хочу вас поздравить и вручить награду – Почетный гражданин Московской области.

Желаю вам также больших успехов. Мы их видим в области каждый день. Спасибо большое, - поблагодарил Юрий Оганесян губернатора. - Когда вы вступили в должность, вы приезжали сюда, коллайдер только строился. Теперь он превосходит всех своих конкурентов в мире в несколько раз, вместе взятых. Ему нет аналогов.

Областными наградами отметили также коллег профессора: Директора ОИЯИ, академика РАН Григория Трубникова и коллектив Лаборатории Ядерных реакций института: Михаила Иткиса - заместителя научного руководителя, Владимира Утенкова - начальника сектора, Георгия Гульбекяна - главного технического специалиста, Василия Семина - начальника отдела.

За чашкой чая Андрей Воробьев обсудил с учеными развитие отечественной науки, в чем нужна помощь. Уже 65 лет коллектив института - на передовой науки, здесь синтезирован целый ряд новых химических элементов, строится уникальный коллайдер NICA и работают одни из лучших физиков в мире. Членами ОИЯИ являются 18 государств.