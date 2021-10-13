Завершается реставрация колокольни Николаевского собора в Калязине - одного из символов Волги

Сейчас продолжаются работы в интерьерах колокольни, идет реставрация фасадов 1 и 2 ярусов, благоустройство и берегоукрепление острова. Срок окончания работ сдвинут к концу 2021 года.

В 2021 году на реставрацию колокольни было выделено 104 млн рублей. При восстановлении креста реставраторами обнаружены сохранившиеся на нём исторические надписи о людях, которые участвовали в его освящении и установке 29 августа 1893 года. Кроме обычных ремонтно-реставрационных, работ будет восстановлен часовой механизм и сделана архитектурная подсветка колокольни.

К началу октября были восстановлены шпиль и крест, отреставрированы фасады, воссозданы часы с боем, кованые решётки и окна, смонтирована подсветка фасадов.

Колокольня Никольского собора (известна как "затопленная колокольня") — памятник истории и архитектуры на искусственном острове Угличского водохранилища близ города Калязина.

Колокольня построена в 1800 году при Никольском соборе (воздвигнут в 1694 году) бывшего Николо-Жабенского монастыря в стиле классицизма; имела пять ярусов, купол с главой и шпилем. Колокольня (высота 74,5 м) отстроена за 6 лет. Она имела 12 колоколов. Самый большой колокол в 1038 пудов отлит в 1895 году на деньги монастыря в честь восшествия на престол Николая II.

К 1940-м годам утвердили проект Волгостроя, начало которому было положено ещё в 1920-х годах. По этому проекту предусматривалось искусственное расширение реки Волги, создания на её акватории гидроэлектростанций. При создании Угличского водохранилища старая часть Калязина оказалась в зоне затопления; собор был разобран, а колокольню оставили в качестве маяка. Сразу же, как по Волге начали ходить гружёные баржи, стало ясно, что ориентироваться на другие знаки невозможно, поскольку здесь пролегает очень крутой поворот реки. В архивных документах того времени колокольня фигурирует как маяк.

В конце 1980-х годов фундамент колокольни укрепили, вокруг был создан искусственный островок с причалом для лодок.