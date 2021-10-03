Выравнивающие сухие смеси для пола предназначены для быстрого и эффективного устранения недостатков бетонного основания. По сути, это стяжка под плитку, ламинат, линолеум, паркет, мозаику. Заводские наливные смеси для пола обладают высокой пластичностью, способностью к самовыравниванию, не требуют армирования, быстро отвердевают. Приобрести сухие строительные смеси для выравнивания бетонных оснований можно в г. Воскресенске или через интернет на сайте ООО ТД «АлексСтрой».

Максимальный перепад полов под финишный слой может быть не более 2 мм на 2 метра. В противном случае отделка ляжет неровно, что повлияет не только на внешний вид, но и на долговечность декоративного покрытия. Идеального выравнивания достичь обычной цементно-песчаной стяжкой практически невозможно. Для этого и предназначены ровнители, сухие смеси для полов, не требующие дополнительного выравнивания. Готовый раствор обладает высокой текучестью и выравнивается сам.

Масса отвердевает через 8 часов. Через сутки на нее можно монтировать финишный слой. Самовыравнивающиеся модифицированные смеси – идеальное решение для системы «теплый пол». Термическое воздействие тонкой стяжке не навредит, ведь ее основой является цемент, песок, а уникальные свойства продукт приобретает благодаря добавкам – отвердителям, пластификаторам и так далее.

Каждый тип ровнителей предназначен для определенных целей:

ремонтные сухие строительные смеси нужны для локальной реставрации трещин и сколов;

выравнивающие базовые растворы предназначены для стяжки толщиной 5-70 мм;

финишные ровнители заливаются слоем до 4 мм.

Для выравнивания пола с большими перепадами нужно купить наливные полы двух видов – крупной и мелкой фракции. Первый слой – базовый, второй – финишный. Если пол делается под декоративное покрытие, его нужно только выровнять, финишный слой в этом случае необязателен.

Как подготовить основание.

Черновое основание очищают от мусора, грязи и пыли, покрывают жидким грунтом. Поверхности с низкой впитываемостью обрабатывают бетоноконтактом. Ступенчатые перепады выравнивают цементно-песчаной стяжкой с армированием. Первый ровнитель заливают слоем 30-50 мм. Финишный слой, идеально выравнивающий пол, имеет толщину 2-4 мм, а раствор по консистенции напоминает жидкую сметану. На полу он растекается и выравнивается сам.

Далее слой прокатывают игольчатым валиком, удаляющим пузырьки воздуха