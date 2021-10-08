Что-то Вануату последнее время всё чаще вспоминается

пятница, 08 октября 2021 | 00:37    
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Вануату – тихоокеанский офшор, который выдает состоятельным россиянам гражданство в обмен на инвестиции.

Алгоритм оформления паспортов похож на карибские миграционные программы. Единственное отличие – отсутствие возможности выбора схемы вложения средств и необходимости принесения присяги. Соискатели гражданства Вануату делают невозвратный перевод в правительственный фонд, присягают на верность новой родине и получают сертификат о натурализации и паспорт.

Краткий обзор правил получения гражданства Вануату за инвестиции 

Процедура оформления инвестиционного гражданства Вануату максимально прозрачна и проводится через лицензированное миграционное агентство. Ее главная особенность в том, что рассмотрение заявки занимает от 30 до 60 дней. Так быстро паспорт не выдает ни одна другая страна мира. 

Сумма невозвратного взноса в правительственный фонд регламентирована и составляет 130 000 долларов США без учета административных пошлин. Если гражданство Вануату планируют получить и родственники инвестора, то размер доплаты просчитывается по отдельному тарифу. 

Торжественное принесение присяги проходит в стране проживания инвестора. Это формальная процедура, которая занимает порядка 30 минут. После получения паспорта россиянин не обязан постоянно проживать на территории страны. 

Преимущества паспорта Вануату

Вануату входит в «белые» офшорные списки и не вызывает претензий у мирового сообщества. Это значит, что, оформив здесь экономический паспорт, инвестор не рискует своей репутацией. Вместе со вторым гражданством россиянин получает и другие преимущества. Одно из важнейших – безвиз со 130 странами мира. Помимо этого, инвестор может воспользоваться:

  • лояльным законодательством страны;
  • льготами для обучения детей в британских вузах;
  • «запасным аэродромом» на тихоокеанских островах.

Зарегистрировав международную компанию в юрисдикции Вануату, ее владелец попадает под защиту местных законов и получает существенные налоговые преференции.

Альтернативные варианты получения гражданства за инвестиции

Если получение паспорта Вануату неприемлемо для инвестора по каким-либо причинам, можно рассмотреть возможность оформления гражданства Доминики. Программа предусматривает две опции инвестиций: невозвратную дотацию или приобретение объекта недвижимого имущества. Заявка соискателя рассматривается в течение 2–6 месяцев, процедура полностью дистанционная. 

Тэги: 
эмиграция
закон
Опубликовал:
Эдуард Апломбов
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