В Клину потеряли памятник Карлу Марксу

вторник, 19 октября 2021 | 09:01    
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Удивление испытали жители Клина, когда в один прекрасный день они не обнаружили на Ленинградском шоссе ставший уже родным гипсовый бюст Карла Маркса.

Многим горожанам казалось, что он стоял на своем месте с начала времен. Некоторые стали возмущаться, говоря об исторической ценности бюста. Якобы он установлен в 1919 году.

Как удалось выяснить, скульптуру увезли строители, которые расширяют трассу. А вернут они ее назад или нет, будет зависеть от того, найдется ли ей место на обновленной магистрали.

К тому же гипсовый Маркс гораздо моложе, чем думали горожане. Краеведы рассказали, что изваяние появилось в городском сквере рядом с танцплощадкой в 1970-е годы. А когда шоссе расширили в первый раз, Маркс лишился привычного окружения из кедров и лип и остался стоять на маленьком зеленом островке посреди оживленной трассы.

Этот бюст не входит ни в один реестр культурного или исторического наследия. Он не поставлен нигде на баланс и вообще памятником не считается, – пояснили в местной администрации. – Это арт-объект советского периода, за которым время от времени ухаживали представители коммунистической партии. Тем не менее он находился в полуразрушенном состоянии.

Все же жители Клина продолжают оплакивать скульптуру.

Наш Карл Маркс, может, и не был культурным наследием, но мы к этому памятнику привыкли, – рассказывает местная жительница Евгения. – Детям он напоминал Деда Мороза, а взрослым просто радовал глаз. Было в нем что-то от Нептуна или другого бога из римской мифологии. Очень завораживал этот бородатый профиль. Таких памятников больше не ваяют.

Тэги: 
Подмосковье
происшествия
Источник:
Подмосковье Сегодня
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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