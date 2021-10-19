В Клину потеряли памятник Карлу Марксу

Многим горожанам казалось, что он стоял на своем месте с начала времен. Некоторые стали возмущаться, говоря об исторической ценности бюста. Якобы он установлен в 1919 году.

Как удалось выяснить, скульптуру увезли строители, которые расширяют трассу. А вернут они ее назад или нет, будет зависеть от того, найдется ли ей место на обновленной магистрали.

К тому же гипсовый Маркс гораздо моложе, чем думали горожане. Краеведы рассказали, что изваяние появилось в городском сквере рядом с танцплощадкой в 1970-е годы. А когда шоссе расширили в первый раз, Маркс лишился привычного окружения из кедров и лип и остался стоять на маленьком зеленом островке посреди оживленной трассы.

Этот бюст не входит ни в один реестр культурного или исторического наследия. Он не поставлен нигде на баланс и вообще памятником не считается, – пояснили в местной администрации. – Это арт-объект советского периода, за которым время от времени ухаживали представители коммунистической партии. Тем не менее он находился в полуразрушенном состоянии.

Все же жители Клина продолжают оплакивать скульптуру.