Шереметьевские таможенники обнаружили незадекларированные ювелирные изделия у пассажира из Лиссабона на 4,8 млн рублей

среда, 13 октября 2021 | 18:34    
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В аэропорту Шереметьево сотрудники таможни задержали следовавшего из Лиссабона в Москву 29-летнего гражданина РФ, который пытался незаконно провезти дорогостоящие ювелирные изделия.

Пассажир проследовал через «зеленый коридор» и не сообщил о наличии у него товаров, подлежащих таможенному декларированию. В ходе таможенного досмотра его багажа и ручной клади инспектор обнаружил 18 ювелирных изделий: серьги, кольца, браслет, подвеска на цепочке, ожерелья и колье.

Таможенная экспертиза установила, что украшения изготовлены из золота со вставками из драгоценных камней.

Стоимость всех задержанных предметов составила 4 871 956 рублей, сумма неуплаченных таможенных платежей – 1 200 612,90 рублей.

В действиях гражданина России усматриваются признаки преступления, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов».

Справка:

Перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ утвержден Постановлением Правительства от 13 сентября 2012 г. № 923 "Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 уголовного кодекса российской федерации, а также об определении видов стратегически важных товаров и ресурсов, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 тыс. рублей"

Тэги: 
криминал
Источник:
Яна Кириченко, Пресс-секретарь Шереметьевской таможни
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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