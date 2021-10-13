Шереметьевские таможенники обнаружили незадекларированные ювелирные изделия у пассажира из Лиссабона на 4,8 млн рублей

Пассажир проследовал через «зеленый коридор» и не сообщил о наличии у него товаров, подлежащих таможенному декларированию. В ходе таможенного досмотра его багажа и ручной клади инспектор обнаружил 18 ювелирных изделий: серьги, кольца, браслет, подвеска на цепочке, ожерелья и колье.

Таможенная экспертиза установила, что украшения изготовлены из золота со вставками из драгоценных камней.

Стоимость всех задержанных предметов составила 4 871 956 рублей, сумма неуплаченных таможенных платежей – 1 200 612,90 рублей.

В действиях гражданина России усматриваются признаки преступления, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов».

Справка:

Перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ утвержден Постановлением Правительства от 13 сентября 2012 г. № 923 "Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 уголовного кодекса российской федерации, а также об определении видов стратегически важных товаров и ресурсов, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 тыс. рублей"