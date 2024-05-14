Хакеры поздравили украинцев с 9 Мая, разместив на сайтах учебных заведений цитату Путина

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четверг, 09 мая 2024 | 15:21 705 РИА Новости
9 мая российская хакерская группа "Килобайт V" взломала украинские сайты, в основном интернет-страницы учебных заведений по всей Украине, и разместили на более чем ста из них поздравление с Днем Победы и цитату Президента РФ Владимира Путина.

На главных страницах сайтов появился фотоколлаж с несколько сокращенной цитатой Владимира Путина:

"Мы всегда — и вы знаете мою позицию — считали украинский народ братским народом. Я и сейчас так думаю. И то, что происходит, — это, конечно, трагедия, наша общая трагедия! Но она не является результатом нашей политики".

В тексте поздравления с Днем Победы развивается мысль об общей истории России и Украины:

"Дорогие украинцы, наши деды бок о бок сражались с фашизмом, сегодня день нашей общей победы, с который мы вас поздравляем! С 9 Мая! С Днем Победы!"

Также хакеры призывали тех украинских военнослужащих, кто не хочет умирать за киевский режим, воспользоваться радиочастотой 149.200 с позывным "Волга", через которую можно выйти на связь с ВС России и договориться о том, как сложить оружие и сдаться российским военным.

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