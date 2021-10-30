Российские судебные приставы перешли к активным действиям в отношении к Facebook

Согласно данным банка федеральной службы судебных приставов (ФССП), 27 октября были возбуждены исполнительные производства о взыскании штрафов по решению Таганского суда Москвы на суммы 3 млн, 4 млн и по 5 млн рублей. Ранее ведомство завело восемь дел о принуждении Facebook к выплате 26 млн рублей.

Как сообщалось, 25 октября Мировой суд Таганского района Москвы не стал предоставлять Facebook дополнительное время для добровольной выплаты штрафов.

Ранее суд уже направил приставам материалы в отношении Facebook для принудительного взыскания с компании 17 млн рублей штрафов.

С начала года сумма общих штрафов (по вступившим и пока не вступившим в законную силу решениям суда), назначенных Facebook за нарушения российского законодательства, составляет более 80 млн руб.

С 11 февраля Роскомнадзор составляет административные протоколы в отношении социальных сетей, которые не удалили или несвоевременно убрали призывы, в том числе, к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях.

Facebook, Twitter, Telegram, Google, TikTok и WhatsApp с начала года неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение российского законодательства. Компании были признаны виновными в правонарушениях, предусмотренных ч.2 и ч.4 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем информационного ресурса в интернете информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ).

Кроме того, в Роскомнадзоре ранее сообщили о составлении в отношении Facebook протокола об административном правонарушении, по которому компании грозит оборотный штраф до 10% от годовой выручки. Также оборотные штрафы могут грозить и Google.