Отключение электроэнергии 4 и 5 октября

воскресенье, 03 октября 2021 | 13:51    
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Дубненское производственное отделение АО «Мособлэнерго» информирует о возможных плановых отключениях электроэнергии.

На энергообъектах, обслуживаемых компанией, будут проводиться технические работы для повышения надежности электроснабжения потребителей. Для обеспечения безопасного выполнения работ отключение электричества планируется:

4 - 5 октября с 9:00 до 17:00 по адресам: ул. Центральная, переулок Кировский, переулок Чкаловский, переулок Болотный (для реконструкции ВЛ);
4 октября с 13:00 до 14:00 по адресам: ул. Калинина, ул. Ленина, ул. Орджоникидзе, ул. Пионерская (для монтажа приборов учёта);
5 октября с 9:00 до 16:00 по адресам: ул. Солнечная, ул. Прибрежная (для установки барьеров).

Тэги: 
авария
электроэнергия
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