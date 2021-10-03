Отключение электроэнергии 4 и 5 октября

воскресенье, 03 октября 2021 | 13:51
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Дубненское производственное отделение АО «Мособлэнерго» информирует о возможных плановых отключениях электроэнергии.
На энергообъектах, обслуживаемых компанией, будут проводиться технические работы для повышения надежности электроснабжения потребителей. Для обеспечения безопасного выполнения работ отключение электричества планируется:
4 - 5 октября с 9:00 до 17:00 по адресам: ул. Центральная, переулок Кировский, переулок Чкаловский, переулок Болотный (для реконструкции ВЛ);
4 октября с 13:00 до 14:00 по адресам: ул. Калинина, ул. Ленина, ул. Орджоникидзе, ул. Пионерская (для монтажа приборов учёта);
5 октября с 9:00 до 16:00 по адресам: ул. Солнечная, ул. Прибрежная (для установки барьеров).