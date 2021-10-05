Изменились правила оформления компенсации по уходу за нетрудоспособным гражданами

Компенсация предназначена неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за инвалидами I группы, престарелыми, нуждающимися по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе, либо достигшими возраста 80 лет, детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет или инвалидами с детства I группы.

Теперь для назначения компенсационной выплаты подаются только 2 заявления: одно — неработающего трудоспособного лица о назначении выплаты по уходу за нетрудоспособным гражданином, с указанием даты начала ухода, места жительства и документ, удостоверяющий личность; и второе заявление — пенсионера о согласии на осуществление за ним ухода.

Все другие необходимые сведения (справки, подтверждающие факт отсутствия работы или получения пособия по безработице) Фонд будет брать из имеющихся в его распоряжении данных либо запрашивать самостоятельно через систему межведомственного электронного взаимодействия.

Кроме того, из списка запрашиваемых документов исключены не только справки из образовательного учреждения, но и разрешения одного из родителей и органа опеки и попечительства, в случае, если уход будет осуществлять ребенок, достигший возраста 14 лет, в свободное от учебы время.

Напомним, период ухода засчитывается лицу, осуществляющему уход, в страховой стаж в размере 1,8 пенсионных коэффициентов за каждый год ухода. Это позволяет ухаживающему лицу формировать свои пенсионные права для получения страховой пенсии.

Заявления от пенсионера и лица, которое будет осуществлять уход, можно подать в электронном виде через портал Госуслуг или в клиентской службе ПФР.

Размер компенсационной выплаты составляет 1 200 рублей.

Ежемесячная выплата устанавливается неработающему трудоспособному гражданину, который осуществляет уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства 1 группы.

Размер ежемесячной выплаты составляет: родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю) — 10 000 рублей, другим лицам — 1 200 рублей.

Более подробная информация о компенсационных выплатах — на сайте ПФР: https://pfr.gov.ru/grazhdanam/invalidam/viplati_po_uhody/get_viplati_po_...