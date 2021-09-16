Ведьмины грибы

На отдыхе в августе у оз. Волчино в этом году нас лес встретил…. чёрными лисичками, чего никогда раньше мы в нём не видели (из-за чего сначала подумали, что это просто пропавшие «нормальные» лисички, которые вовремя не собрали ленивые грибники). Целые поляны чёрных лисичек по всему лесу по-настоящему создавали атмосферу какой-то зловещей сказки, как будто еще метров 100 и мы наткнемся на дом лесной ведьмы Проходя одну такую поляну, мы попадали сразу на другую, похожую и также усыпанную этими чёрными грибочками, — пишет Анна Князькова.

В комментариях ей подсказали, что это вороночник рожковидный (Craterellus cornucopioides). И он действительно съедобен. Особенно сильно он ценится за границей.