Ведьмины грибы

четверг, 16 сентября 2021 | 10:56    
Новости
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Жители Верхневолжья рассказали в соцсетях о необычных чёрных лисичках, которые они повстречали в огромном количестве в лесу.

На отдыхе в августе у оз. Волчино в этом году нас лес встретил…. чёрными лисичками, чего никогда раньше мы в нём не видели (из-за чего сначала подумали, что это просто пропавшие «нормальные» лисички, которые вовремя не собрали ленивые грибники). Целые поляны чёрных лисичек по всему лесу по-настоящему создавали атмосферу какой-то зловещей сказки, как будто еще метров 100 и мы наткнемся на дом лесной ведьмы Проходя одну такую поляну, мы попадали сразу на другую, похожую и также усыпанную этими чёрными грибочками, — пишет Анна Князькова.

В комментариях ей подсказали, что это вороночник рожковидный (Craterellus cornucopioides). И он действительно съедобен. Особенно сильно он ценится за границей.

Анна, вот это везение! Я например ,даже одну такую не видел, а тут целый лес. Они не просто съедобны, но и очень вкусны, а сушёные имеют самый сильный грибной запах. Очень ценятся за кордоном. Вроде бы в Красной книге. — пишет Владислав.

Тэги: 
экология
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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