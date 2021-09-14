Стартует новый проект «Школа здоровья»

Занятия буду проходить по следующим темам:

профилактика артериальной гипертензии, хронических болезней органов дыхания,

реабилитация после перенесенного COVID-19, сахарного диабета, атеросклероза,

правила ухода за инвалидами,

активное долголетие.

Каждый урок будет посвящён отдельной теме. Возможно рассмотрение приоритетной темы по желанию учащихся, посещающих занятия.

На занятиях будут рассматриваться необходимые условия здорового образа жизни, здорового питания. С целью обучения навыкам самоконтроля будут организованы практические занятия о правилах пользования глюкометром (измерение уровня глюкозы крови), тонометром (измерение артериального давления), пульсоксиметром (измерение насыщения крови кислородом), определения индекса массы тела, проведение самостоятельного обследования на предмет раннего выявления онкологических заболеваний, первой неотложной помощи.

Открытие "Школы здоровья" направлено на повышение уровня осведомленности населения о наиболее значимых заболеваниях, организации профилактической работы, повышения уровня настороженности и раннего выявления хронических заболеваний.

Участники приобретут умение самостоятельной помощи себе и близким в различных ситуациях, в свою очередь это позволит повысить ответственность каждого за сохранение своего здоровья и здоровья своих близких.

В рамках работы школы будет представлены алгоритмы получения высокотехнологичной медицинской помощи, выписки льготных лекарств, получения прививочного сертификата.

Занятия будут проходить в Доме ветеранов один раз в 2 недели по средам в 14 часов. Длительность занятий 45 минут, проводить занятия и отвечать на вопросы будут квалифицированные врачи-специалисты и специалисты среднего звена нашей МСЧ.

Первое занятие состоится 22 сентября 2021 года. Приглашаем всех желающих посещать занятия.

Первым учащимся подарки!