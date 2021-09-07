Реставрация памятников архитектуры

При этом осуществляется полноценное выявление достоинств таких объектов, которые подлежат сохранению, а также их взаимосвязи с окружающей архитектурой и ландшафтом. АО «ЦИТП им. Я.В. Косицкого» поможет провести реконструкцию и реставрацию памятников культурного наследия с согласованием проектной документации.

Какие виды работ могут производится на объектах?

Ремонт — сохранение сооружений без внедрения в их оригинальные конструкции, при этом все проводится на основе стандартных строительных методов.

Консервация — это совокупность мероприятий, которые помогают зафиксировать памятник в существующем на момент выполнения работ виде и предотвратить последующее его разрушение.

Реставрация — весь комплекс, в том числе затрагивающий подлинные конструкции, с возможным научно-обоснованным видоизменением внешнего облика.

К последнему типу работ относятся раскрытие памятника и восстановление его прежнего внешнего вида.

Комплексное исследование объектов культурного наследия и проектирование

Основной комплекс включает в себя следующие разновидности многостороннего исследования:

натурные — внешний осмотр сооружений и их обмеры, фотофиксация увиденного, шурфование для обследования фундамента, зондаж и т. д.;

библиографические и архивные.

Работа по созданию проекта ведётся в несколько стадий:

подготовка эскиза реставрации, подлежащего дальнейшему рассмотрению и утверждению;

рабочее проектирование.

Перед осуществлением любых манипуляций на объектах культурного наследия, вне зависимости от их назначения и целей, следует получить на это специальное разрешение государственных инстанций, занимающихся охраной памятников. При реставрационных мероприятиях осуществляется фотофиксация, а также фиксация всех процедур и новых раскрытий.

Архитектором производится авторский надзор за выполнением работ. Последние специалист имеет право приостановить, если выявлены ошибки в процессе или обнаружена новая информация про объект культурного наследия, его состояние, способная повлечь за собой изменение проектных решений. По окончанию реставрации памятника архитектуры составляется отчёт.