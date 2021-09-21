Памятка по безопасному поведению на железной дороге и объектах железнодорожного транспорта

1. Железнодорожные пути являются объектами повышенной опасности. Находясь на них, вы подвергаете свою жизнь риску. Никогда не переходите через железнодорожные пути в неустановленных местах, не оборудованных для этого местах, не перебегайте перед проходящим поездом. Помните, что поезд сразу остановить нельзя.

2. Для перехода через железнодорожные пути пользуйтесь переходными мостами, пешеходными настилами и переездами, обращайте внимание на указатели «Переход через пути», прислушивайтесь к подаваемым звуковым сигналам.

3. Не проходите по железнодорожному переезду при запрещающем сигнале светофора, переездной сигнализации независимо от положения и наличия шлагбаума.

4. Проезд на крышах и подножках вагонов, переходных площадках и в тамбурах вагонов, а также на грузовых поездах категорически запрещен.

5. Не выходите на междупутье сразу после проследования поезда, убедитесь в отсутствии поезда встречного направления. Не подлезайте под вагоны стоящего состава. Поезд в любой момент может тронуться.

6. В ожидании поезда, находясь на платформе, не устраивайте игр и других развлечений (фото, видеосъемка) с выходом на железнодорожный путь.

7. Во избежание поражения электрическим током не влезайте на крыши вагонов. В контактной сети высокое напряжение. Не поднимайтесь на опоры и специальные конструкции контактной сети, воздушных линий и искусственных сооружений, не прикасайтесь к токоведущему оборудованию под вагонами пассажирских и электропоездов.

8. При пользовании железнодорожным транспортом соблюдайте правила поведения на вокзалах, проезда в поездах.

9. Не подлезайте под пассажирские платформы и подвижной состав; не прыгайте с пассажирской платформы на пути.

10. Входите в нагон и выходите из вагона при полной остановке поезда и только на сторону, имеющую посадочную платформу.

11. Находиться на объектах железнодорожного транспорта в состоянии алкогольного опьянения опасно для жизни.

На железной дороге запрещено:

1. Ходить по железнодорожным путям на станциях и перегонах. Не рискуйте своей жизнью! Железнодорожная колея – не место для прогулок!

2. Переходить и перебегать через железнодорожные пути перед близко идущим поездом, если расстояние до него менее 400 метров.

3. Переходить через путь сразу же после прохода поезда одного направления, не убедившись в отсутствии следования поезда встречного направления.

4. На станциях и перегонах подлезать под вагоны и перелезать через автосцепки для прохода через путь.

5. Проходить вдоль, железнодорожного пути ближе 5 метров от крайнего рельса.

6. Проходить по железнодорожным мостам и тоннелям, не оборудованным дорожками для прохода пешеходов.

7. Стоять на подножках и переходных площадках, открывать двери вагонов на ходу поезда, задерживать открытие и закрытие автоматических дверей пригородных поездов.

8. Проезжать в поездах в нетрезвом состоянии.

9. Оставлять детей без присмотра на посадочных платформах и в вагонах.

10. Выходить из вагона на междупутье и стоять там при проходе встречного поезда.

11. Прыгать с платформы на железнодорожные пути.

12. Устраивать на платформе различные подвижные игры.

13. Курить в вагонах (в том числе в тамбурах) пригородных поездов, в не установленных для курения местах в поездах местного и дальнего сообщения.

14. Бежать по платформе рядом с вагоном прибывающего или уходящего поезда, а также находиться ближе двух метров от края платформы во время прохождения поезда без остановки.

15. На железной дороге также запрещено наложение на рельсы посторонних предметов, закидывание поездов камнями и другие противоправные действия, так как они могут повлечь за собой гибель людей.

Родителям!

На железной дороге запрещено оставлять детей без присмотра - это может привести к трагическим последствиям. Всегда помните, что, находясь на железнодорожных объектах, детей необходимо держать за руку или на руках.

Железная дорога не место для игр, а зона повышенной опасности! Берегите вашу жизнь и жизнь ваших детей!

Любое постороннее вмешательство в деятельность железнодорожного транспорта незаконно, оно преследуется по закону и влечет за собой уголовную и административную ответственность (за нарушения правил безопасности детьми ответственность несут их родители).