На территории Объединенного института ядерных исследований открыт памятник в честь отцов‑основателей ЛНФ

Лауреат Нобелевской премии, академик АН СССР Илья Михайлович Франк много лет руководил ЛНФ ОИЯИ, и сейчас лаборатория носит его имя. Член-корреспондент АН СССР, профессор Федор Львович Шапиро в течение 15 лет был заместителем директора и научным руководителем ЛНФ.

С инициативой увековечить память отцов-основателей лаборатории и установить именно парную скульптуру вышла группа ветеранов ЛНФ. Они отмечали, что ученые работали в тандеме: Илья Михайлович был мыслителем, а Федор Львович – генератором идей. Эта идея получила воплощение. Установка памятника выдающимся физикам, много сделавшим для российской и мировой науки, для Объединенного института и Дубны, – действительно историческое событие.

Новый памятник столь же лаконичен и выразителен, как двойная композиция, изображающая Бруно Понтекорво и Венедикта Джелепова возле ДК «Мир».