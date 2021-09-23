На территории Объединенного института ядерных исследований открыт памятник в честь отцов‑основателей ЛНФ

четверг, 23 сентября 2021 | 10:07    
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В торжественной обстановке на территории Объединенного института ядерных исследований (Дубна) 22 сентября 2021 года открыт памятник двум замечательным ученым, основоположникам Лаборатории нейтронной физики ОИЯИ.

Лауреат Нобелевской премии, академик АН СССР Илья Михайлович Франк много лет руководил ЛНФ ОИЯИ, и сейчас лаборатория носит его имя. Член-корреспондент АН СССР, профессор Федор Львович Шапиро в течение 15 лет был заместителем директора и научным руководителем ЛНФ.

С инициативой увековечить память отцов-основателей лаборатории и установить именно парную скульптуру вышла группа ветеранов ЛНФ. Они отмечали, что ученые работали в тандеме: Илья Михайлович был мыслителем, а Федор Львович – генератором идей. Эта идея получила воплощение. Установка памятника выдающимся физикам, много сделавшим для российской и мировой науки, для Объединенного института и Дубны, – действительно историческое событие.

Новый памятник столь же лаконичен и выразителен, как двойная композиция, изображающая Бруно Понтекорво и Венедикта Джелепова возле ДК «Мир».

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