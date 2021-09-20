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В Дубне открывается ещё один памятник "на двоих"

понедельник, 20 сентября 2021 | 13:28    
Новости
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Лаборатория нейтронной физики им. Франка (ОИЯИ) приглашает на торжественное открытие памятника Илье Михайловичу Франку и Федору Львовичу Шапиро, которое состоится 22 сентября 2021 года в 15:00.

Открытие памятника состоится по адресу: Дубна, ул. Франка, 6/2, главный вход ЛНФ, аллея Ф.Л. Шапиро.

Илья Михайлович Франк — лауреат Нобелевской и государственных премий, организатор и многолетний руководитель Лаборатории нейтронной физики Объединенного института ядерных исследований. Федор Львович Шапиро — советский физик, член-корреспондент АН СССР, профессор, был заместителем директора лаборатории нейтронной физики Объединённого института ядерных исследований. И.М. Франк любил повторять, что он всего-навсего директор ЛНФ, а всей наукой в Лаборатории ведает Ф.Л. Шапиро. Большинство исследований проводилось в ЛНФ по идеям Федора Львовича и не потому, что он был по чину руководителем, а потому, что среди всех выдвигаемых идей его идея была лучшей. Это была большая удача, что два таких человека как И.М. Франк и Ф.Л. Шапиро встретились и удачно дополняли друг друга.

Тэги: 
культура
архитектура
ОИЯИ
Источник:
Пресс-служба ОИЯИ
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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