Куда отправить школьника в осенние каникулы?

Почему мы не едем осенью на юг

Причин тому несколько и самая первая и главная - здоровье. За прошедший месяц резкого похолодания после аномально жаркого и длительного лета в Подмосковье, организм ребенка уже более-менее успел адаптироваться к осенним температурам вкупе с осадками и холодными пронзительными ветрами.

Быстрый переезд в теплый регион неизбежно вызовет неприятную акклиматизацию, а обратное возвращение станет настоящим стрессом для иммунной системы с высокой вероятностью последующих простудных заболеваний. В итоге, естественное желание "с запасом" оздоровить организм перед зимними холодами обернется в точности обратным.

Переезды из Подмосковья "на юга" и обратно неизбежно связаны с многочисленными перемещениями и длительными ожиданиями на многолюдных вокзалах и аэропортах, нахождением в общественном транспорте. Все это увеличивает риск заболевания и вас и ребенка, в том числе и COVID-19, несмотря на вакцинации, которые не дают 100% гарантии.

Отсюда и третий минус дальней поездки - хотя бы один родитель неизбежно отправится в качестве эскорта, а так как каникулы непродолжительные, то после доставки ребенка в детский лагерь возвращаться сопровождающему назад уже нет смысла и придется искать варианты размещения "на стороне".

И выбираем отдых в Подмосковье

Здесь в пределах нескольких часов на авто располагается множество детских лагерей разного профиля. Но в любом из профессионально организованных лагерей (спортивном, оздоровительном, образовательном, творческом или обыкновенном) школьник проведет каникулы с пользой - в этом можно не сомневаться.

Самостоятельность. Лагерь – это облегченная модель "взрослого мира", в котором действуют свои правила и законы, есть и лидеры и ведомые. Ребенку дается шанс проявить себя в этих условиях, вдали от взрослых активизировать свои коммуникативные способности, завести новых друзей.

Режим. Конечно, не армия, но время ребенка будет расписано по часам и минутам, что помогает его дисциплинировать, а вместе с физическими упражнениями на природе, правильным питанием и спокойным сном благотворно влияет на здоровье.

Программы. Даже в обычных, не специализированных лагерях, будут многочисленные конкурсы и мастер-классы по различным дисциплинам, спортивные соревнования, а в специализированных, таких как лагерь Великое Княжество, появится возможность улучшить познания в иностранных языках, ближе познакомиться с историей и культурой России.

Убедились? Не сомневайтесь ни на минуту, отправляя ребенка в детский лагерь в Подмосковье - здесь, на свежем воздухе, в кругу друзей, среди подвижных игр, он хотя бы на это время забудет о гаджетах и ему уж наверняка ему будет что написать в сочинении «Как я провел каникулы»!