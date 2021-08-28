Зачем нужен собственный сайт?

В соцсетях информация быстро "тонет" и уже через день мало возможности её найти даже по поиску. Поэтому важную информацию, к которой пользователи будут обращаться раз за разом, следует хранить в более тихом и непроходном месте с развитой системой поиска.

Кому нужны сайты?

С информационными агентствами и иными тематическими ресурсами всё понятно - именно так они и поступают: хранят сообщения в обширной базе данных, а социальные сети используют для собственной имиджевой рекламы, размещения ссылок на свои подробные публикации и для привлечения посетителей на сайт в целом.

Крупные компании также не могут существовать без собственных сайтов, ибо на них в структурированном и понятном виде можно презентовать продукцию, давать базовую информацию о компании и её услугах, предоставлять доступ к каталогам продукции и прайс-листам etc. А рекламу в виде тизеров со ссылками на нужные разделы сайта публиковать в социальных сетях.

Интернет-магазины и маркет плейсы нуждаются в подробной информации о выставленных товарах с возможностью их максимально простого заказа. Только свой магазин! Соцсети тут отличный помощник, но также не панацея - смотри выше.

Творческие профессии: художники, поэты, писатели, переводчики и полностью приравненные к ним рукастые умельцы. Первый вопрос, который прозвучит на встрече с заказчиками или коллегами по цеху: "Покажите ваше портфолио!". Еще 20 лет назад оно представляло из себя толстую папку с бумагами, рисунками и фотографиями, а теперь - однозначно каталог на персональном сайте, ибо в общих каталогах-стоках ваши нетленки лягут криво-косо, а по вашей страничке в соцсетях в поиске информации о работах заказчик бегать не собирается.

Вот так мы добрались до сантехника Афони. Ну ему-то, туды его в вентиль, зачем сайт нужен? Потому, что не все потенциальные заказчики бегут за его телефоном к своим друзьям - бывшим его клиентам, много эстетов которые ищут исполнителя в поисковых системах. А они с соцсетями плохо дружат.

Как обзавестись сайтом?

Создание сайтов лучше доверить профессионалам. Нет, можно и самому заняться, но потраченное на это время лучше пустить на собственный бизнес или отдых - на круг дешевле получится. Только заранее сформулируйте, чего ждете от сайта и какую информацию можете и готовы для него предоставить - далее команда профессионалов уже сама, с минимальным участием с вашей стороны, подготовит варианты решения.

Веб-дизайн. Важный этап работы, но не потому, что "сделайте мне красиво", а потому, что посетитель сайта должен максимально быстро и в наиболее доступной структурированной форме получить информацию о вас и ваших услугах.

Код. Собственно это и есть сайт, но только в представлении браузеров. Красивый, профессиональный код гарантирует быстрый обмен данными между браузером и базой данных, в которой хранится информация.

Или вот ещё одно страшное слово из трёх букв. Нет, не оно, а SEO, - оптимизация сайта под поисковики. Также не рекомендуется заниматься этим самостоятельно - можно налететь на бан от Google и Яндекс.

Вывод

Ищите подходящую веб-студию и не забудьте ознакомиться с её портфолио.