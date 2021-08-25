Вниманию автомобилистов Дубны: замена дорожного знака "Фотовидеофиксация"

Законодательная база

Новый знак «Фотовидеофиксация» с номером 6.22 был внедрен постановлением №2144 Правительства РФ ещё 01 марта 2021 года и висит на дорогах страны до 01 сентября 2021 года параллельно со старым знаком-табличкой.

Все необходимые изменения и дополнения в действующие Правила дорожного движения (ПДД) были заранее внесены постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2020 года. С актуальными ПДД можно ознакомиться на сайте expdd.ru. Там же можно проверить свои знания ПДД - лишний раз не помешает даже опытным водителям со стажем.

Предложения об изменении старого знака и введении нового, а также о порядке его установки поступило из администрации Москвы. Предложение немедленно получило поддержку в ГИБДД Москвы и МВД России.

Нововведения

Знак предупреждает автомобилистов о начале зоны фото- и видеоконтроля на данном участке трассы, а также позволяет избавиться от неразборчивого скопления знаков в едином месте установки.

Например, согласно положения о знаке, теперь при въездах в города и другие населенные пункты можно ставить только его, а ведь ранее старый знак была только дополнительной информационной табличкой под другим основным знаком. 6.22 - это полноценный информационный дорожный знак, тогда как прежний ставился только с другими знаками и был знаком дополнительной информации.

Как устанавливать?

Знак обозначает зону контроля с установленными, функционирующими в автоматическом режиме, комплексами фото- и видеосъемки (видеозаписи, фото фиксации) для документального подтверждения нарушений водителями ПДД. Причем комплексы могут быть как стационарными, так и мобильными ("треноги").

Согласно принятым соответствующим изменениям в актуальные ПДД, в населенных пунктах знак устанавливается только на въездах вместе с табличками-названиями населенных пунктов. Также они совместимы с дорожными знаками 5.232 и 5.25, обозначающими начало населенных пунктов.

За пределами населенных пунктов новые знаки 6.22 ставятся на расстоянии от 150 до 300 метров до начала зоны контроля.

Мнения экспертов

Некоторые эксперты правило об установке перед населенным пунктом единого общего знака не поддержали, т.к. уверены, что теперь водители будут меньше внимания обращать на другие дорожные знаки и больше отвлекаться на навигаторы, в которых срабатывают оповещения о камерах. Однако практическое применение новых знаков уже продемонстрировало, что водители всё равно снижают скорость и это уже немаловажно.