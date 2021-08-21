Слона в Кимрах назвали "Павлик"

Скульптуру людям подарили на день рождения поселка, который отмечали 5 августа. Кто и зачем подарил - не раскрывается.

В интернете уже с первого дня “дареному слону” пытались подобрать подходящее имя, но именно местные должны были его придумать путем голосования. Изначально фигурировали варианты Бахрутдин и Валерий. Но, с большим отрывом, опередив “Василия”, “Лунтика” и “Джафара”, вперед вырвался “Павлик”. Собственно, так теперь и зовут четырехметрового слона. Откуда взялся "Павлик", что за Павлик и почему он так дорог жителям поселка Центральный - неизвестно, но именно это имя лидировало в общем подсчете голосов.

Установлена скульптура на многофункциональной площадке, где ранее появился гигантский Оптимус Прайм, трансформер.