Слона в Кимрах назвали "Павлик"

суббота, 21 августа 2021 | 09:06     8
Такое имя дали жители поселка Центральный под Кимрами новому арт-объекту - четырехметровому слону из бетона.
  • Павлик и Оптимус Прайм

Скульптуру людям подарили на день рождения поселка, который отмечали 5 августа. Кто и зачем подарил - не раскрывается.

В интернете уже с первого дня “дареному слону” пытались подобрать подходящее имя, но именно местные должны были его придумать путем голосования. Изначально фигурировали варианты Бахрутдин и Валерий. Но, с большим отрывом, опередив “Василия”, “Лунтика” и “Джафара”, вперед вырвался “Павлик”. Собственно, так теперь и зовут четырехметрового слона. Откуда взялся "Павлик", что за Павлик и почему он так дорог жителям поселка Центральный - неизвестно, но именно это имя лидировало в общем подсчете голосов.

Установлена скульптура на многофункциональной площадке, где ранее появился гигантский Оптимус Прайм, трансформер.

Тэги: 
Кимры
благоустройство
Источник:
Кимры Сегодня
Опубликовал:
Редакция Дубна.Ru
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