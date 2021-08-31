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Хвостатый-хвостатый суп

вторник, 31 августа 2021 | 09:01    
Дом
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Супа из студенческих и школьных хвостов не бывает, а из говяжьих очень даже.

Существует масса рецептов супа из бычьих хвостов. Привожу собственный.

  1. Берем говяжьи хвосты, рубим их на некрупные кусочки.
  2. В казане калим масло, добавляем мелко нарезанный лук, а затем немного обжариваем хвосты.
  3. Добавляем воду так, чтобы она покрыла хвосты, туда же добавляем неочищенную луковицу и начинаем варить это на маленьком огне.
  4. На гриль сковородке обжариваем до черноты морковь и корень сельдерея, добавляем их после обжарки в варящийся суп.
  5. Варим приблизительно 2 часа.
  6. Солим, перчим. Еще варим минут 5.
  7. Достаем мясо и разбираем его. Это мясо можно использовать для различных салатов.
  8. Достаем овощи и смело их выкидываем.

Разливаем в чашки и подаем на стол вместе с крутоном (ну что это такое хорошо показано в известном фильме "О чем говорят мужчины"). А чтобы за три часа приготовления вас самих не съели маленькие друзья человека - используйте ловушки для насекомых и живите с комфортом.

Тэги: 
рецепты
кухня
Источник:
mazepa.tv
Опубликовал:
Евгений Мазепа
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