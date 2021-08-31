Хвостатый-хвостатый суп

Существует масса рецептов супа из бычьих хвостов. Привожу собственный.

Берем говяжьи хвосты, рубим их на некрупные кусочки. В казане калим масло, добавляем мелко нарезанный лук, а затем немного обжариваем хвосты. Добавляем воду так, чтобы она покрыла хвосты, туда же добавляем неочищенную луковицу и начинаем варить это на маленьком огне. На гриль сковородке обжариваем до черноты морковь и корень сельдерея, добавляем их после обжарки в варящийся суп. Варим приблизительно 2 часа. Солим, перчим. Еще варим минут 5. Достаем мясо и разбираем его. Это мясо можно использовать для различных салатов. Достаем овощи и смело их выкидываем.

Разливаем в чашки и подаем на стол вместе с крутоном (ну что это такое хорошо показано в известном фильме "О чем говорят мужчины"). А чтобы за три часа приготовления вас самих не съели маленькие друзья человека - используйте ловушки для насекомых и живите с комфортом.