Хвостатый-хвостатый суп

вторник, 31 августа 2021 | 09:01
Дом66
Супа из студенческих и школьных хвостов не бывает, а из говяжьих очень даже.
Существует масса рецептов супа из бычьих хвостов. Привожу собственный.
- Берем говяжьи хвосты, рубим их на некрупные кусочки.
- В казане калим масло, добавляем мелко нарезанный лук, а затем немного обжариваем хвосты.
- Добавляем воду так, чтобы она покрыла хвосты, туда же добавляем неочищенную луковицу и начинаем варить это на маленьком огне.
- На гриль сковородке обжариваем до черноты морковь и корень сельдерея, добавляем их после обжарки в варящийся суп.
- Варим приблизительно 2 часа.
- Солим, перчим. Еще варим минут 5.
- Достаем мясо и разбираем его. Это мясо можно использовать для различных салатов.
- Достаем овощи и смело их выкидываем.
Разливаем в чашки и подаем на стол вместе с крутоном (ну что это такое хорошо показано в известном фильме "О чем говорят мужчины"). А чтобы за три часа приготовления вас самих не съели маленькие друзья человека - используйте ловушки для насекомых и живите с комфортом.