Почему не стоит упускать возможности для быстрого развития предприятия, которые обеспечивает автоматизация закупок на предприятии, рассказали в компании AGORA.

Автоматизация закупок на предприятии: перспективы для бизнеса

Конечно же, автоматизация закупки товара не устраняет потребность в квалифицированных специалистах. Но она позволяет снизить нагрузку на менеджеров, избавить их от рутинной работы, и, главное, — свести к нулю количество потерянных заказов, документов и ошибок, связанных с человеческим фактором.

Для заказчика такого решения на практике это означает:

автоматизация рутинных операций процесса закупок на предприятии с применением лучших практик, протестированных сотнями других представителей отрасли;

максимально возможная точность данных и расчетов: система не допускает ошибок и всегда выдает абсолютно верный результат;

предсказуемость, благодаря которой можно планировать регулярные закупки, что упростит управление этими процессами за счет использования шаблонов;

масштабируемость решения, с возможностью подключать все больше задач и функций параллельно с ростом и развитием бизнеса.

Помимо автоматизации закупки товара, такая система обеспечивает и дополнительные возможности:

интеграцию с 1С, ERP, CRM, SAP, SRM, ЭДО, калькуляторами доставки, чатботами, видеосвязью для более эффективного управления закупками с резервированием товаров на складе, генерированием и быстрым согласованием документов, а также повышением скорости и качества обслуживания клиентов;

синхронизацию данных со сторонними решениями, для отображения любых изменений во всех связанных системах одновременно;

упрощение распродажи неликвидов или оптимизацию логистики благодаря запуску скидок на определенном складе;

внедрение быстрых закупочных процессов для малоценных закупок, например участие в торгах;

организацию прозрачных условий для всех участников торгов, с устранением коррупционных схем;

возможность удаленно участвовать в торгах 24/7/365, используя для полноценной работы на закупочном сайте как стационарные, так и переносные устройства;

мгновенные уведомления об изменениях статуса заказа, необходимости визировать документ, начале торгов для быстрого подключения к работе компетентных специалистов.

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