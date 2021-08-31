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Автоматизация закупок на предприятии

вторник, 31 августа 2021 | 17:31    
Профессия
    
Даже в крупных оптовых компаниях часто недооценивают автоматизацию управления закупками.

Почему не стоит упускать возможности для быстрого развития предприятия, которые обеспечивает автоматизация закупок на предприятии, рассказали в компании AGORA.

Автоматизация закупок на предприятии: перспективы для бизнеса

Конечно же, автоматизация закупки товара не устраняет потребность в квалифицированных специалистах. Но она позволяет снизить нагрузку на менеджеров, избавить их от рутинной работы, и, главное, — свести к нулю количество потерянных заказов, документов и ошибок, связанных с человеческим фактором.

Для заказчика такого решения на практике это означает:

  • автоматизация рутинных операций процесса закупок на предприятии с применением лучших практик, протестированных сотнями других представителей отрасли;
  • максимально возможная точность данных и расчетов: система не допускает ошибок и всегда выдает абсолютно верный результат;
  • предсказуемость, благодаря которой можно планировать регулярные закупки, что упростит управление этими процессами за счет использования шаблонов;
  • масштабируемость решения, с возможностью подключать все больше задач и функций параллельно с ростом и развитием бизнеса.

Помимо автоматизации закупки товара, такая система обеспечивает и дополнительные возможности:

  • интеграцию с 1С, ERP, CRM, SAP, SRM, ЭДО, калькуляторами доставки, чатботами, видеосвязью для более эффективного управления закупками с резервированием товаров на складе, генерированием и быстрым согласованием документов, а также повышением скорости и качества обслуживания клиентов;
  • синхронизацию данных со сторонними решениями, для отображения любых изменений во всех связанных системах одновременно;
  • упрощение распродажи неликвидов или оптимизацию логистики благодаря запуску скидок на определенном складе;
  • внедрение быстрых закупочных процессов для малоценных закупок, например участие в торгах;
  • организацию прозрачных условий для всех участников торгов, с устранением коррупционных схем;
  • возможность удаленно участвовать в торгах 24/7/365, используя для полноценной работы на закупочном сайте как стационарные, так и переносные устройства;
  • мгновенные уведомления об изменениях статуса заказа, необходимости визировать документ, начале торгов для быстрого подключения к работе компетентных специалистов.

Читайте о системе автоматизации процесса закупок на предприятии подробнее здесь.

Тэги: 
бизнесу
услуги
Опубликовал:
Эдуард Апломбов
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