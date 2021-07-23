Поздравление с Днём города от губернатора Московской области Андрея Воробьева

Но когда это поколения самых талантливых в мире ученых, когда они верят в прогресс и силу знаний, то создать получается центр научной мысли, который всегда на шаг впереди.

Наукоград — это про будущее, про поиск и открытия, смелые цели и командную работу. Коллайдер и особая экономическая зона, международные проекты и сотни светлых голов из разных стран мира — сегодня все это Дубна.

Важно, что в честь юбилея в городе появляется новый символ — самая большая в мире периодическая система Менделеева. В таблице увековечены название Дубны и Подмосковья, имена наших выдающихся исследователей.

А также 10 элементов, открытых командой Объединенного института ядерных исследований. Каждая такая «клетка» — еще один повод гордиться уникальностью региона, в котором мы живем.

Как известно, в таблице Менделеева еще есть свободные места, неоткрытые элементы. Хочу пожелать, чтобы они успешно заполнились в результате экспериментов, которые проводятся в Дубне.

Всех жителей, физиков, сотрудников ОИЯИ с праздником! Пусть впереди будет много побед!