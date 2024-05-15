В ОЭЗ "Дубна" состоялось торжественное мероприятие к Дню Победы

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среда, 08 мая 2024 | 20:56 833 ОЭЗ "Дубна"
8 мая в Сквере "75-летия Победы в Великой Отечественной войне" на левобережной площадке ОЭЗ «Дубна» состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднику 9 мая.

В этот день для ветеранов и тружеников тыла танцевальные композиции на военную тему показали воспитанники подшефных ОЭЗ «Дубна» детского сада «Созвездие» и 11 гимназии. Прозвучали знакомые всем мелодии в исполнении хора офицеров запаса «Фронтовые песни», выступали самодеятельные творческие коллективы города.

В сквере 75-летия Победы была организована выставка от военно-поискового отряда «Наукоград Дубна», на которой среди новых экспонатов были представлены советская сапёрная лопата, колок, гильза от 45 мм противотанковой пушки и много другое.

И, конечно, уже традиционно для всех участников управляющая компания ОЭЗ организовала вкусную полевую кухню.

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