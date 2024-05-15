В ОЭЗ "Дубна" состоялось торжественное мероприятие к Дню Победы

В сквере 75-летия Победы была организована выставка от военно-поискового отряда «Наукоград Дубна», на которой среди новых экспонатов были представлены советская сапёрная лопата, колок, гильза от 45 мм противотанковой пушки и много другое.

И, конечно, уже традиционно для всех участников управляющая компания ОЭЗ организовала вкусную полевую кухню.