Министр здравоохранения России рассказал, сколько времени сохраняется иммунитет после прививки от COVID‑19

Он уточнил, что большая часть заражений происходит либо между введением первой и второй доз, либо в первые две недели после второго введения вакцины, то есть в период, когда иммунитет к коронавирусу еще только формируется. Поэтому все это время важно соблюдать защитные меры: носить маски, ограничить социальные контакты и дистанцироваться. И в дальнейшем, пока продолжается эпидемия, не стоит пренебрегать этими мерами.

Министр уточнил, что после достижения коллективного иммунитета в нашей стране прививку достаточно будет делать уже в обычном плановом режиме – раз в год. И объяснил почему.

Коронавирус мутирует, появляются новые штаммы. На данный момент у научного сообщества нет обоснованных данных о том, какой уровень антител достаточен для защиты организма. У имеющихся сегодня тест-систем отсутствуют данные по интерпретации результатов исследования (длительность защиты, протективность, степень устойчивости иммунной системы к ответу на мутации вируса). Поэтому в условиях эпидемии важно своевременно вакцинироваться вне зависимости от наличия и количества антител, – подчеркнул Михаил Мурашко.

Что касается распространения новых мутировавших штаммов коронавируса, министр рассказал, что картина заболевания изменилась: сейчас стали тяжело болеть не только пожилые, но и молодые люди 18-30 лет. Поэтому молодым также нужно проходить вакцинацию и повторную вакцинацию.

Министр опроверг ложное утверждение о том, что вакцинация якобы влияет на репродуктивную функцию.

Научные исследования подтверждают, что вакцинация против COVID-19 не влияет на репродуктивную функцию. Также в ходе изучения репродуктивной токсичности отечественной вакцины «Спутник V» не было выявлено отрицательного влияния на течение беременности и развитие потомства, – сказал Михаил Мурашко. – На данный момент рекомендовано применять вакцину «Спутник V» при беременности в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. В группе риска тяжелого течения COVID-19 целесообразна вакцинация с 22-й недели беременности. Клинические данные по применению вакцины «Спутник V» у женщин, кормящих грудью, на данный момент отсутствуют, в связи с этим применение вакцины в период грудного вскармливания в данный момент не показано.

Уважаемые жители и гости Дубны! Напоминаем, что в субботу, 17 июля все желающие могут пройти бесплатную вакцинацию от Covid-19 без предварительной записи.

Дубненская городская больница организует временный прививочный пункт в гимназии №11 (ул. Попова, 9).

С 10.00 до 14.00 будут работать 20 бригад медиков.

При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС, полис ОМС. Заполнить анкету и подписать согласие на вакцинацию можно заранее.

Только вместе мы сможем остановить распространение коронавирусной инфекции!