10 вопросов и ответов о выплате на детей школьного возраста

1. Нужно ли предоставлять какие-то документы после заявления?

Нет.

2. Можно ли сейчас подать заявление, если ребенку исполнится 6 лет в конце августа?

Да.

3. Учитываются ли для этой выплаты доходы и имущество семьи?

Нет.

4. Как убедиться что заявление точно принято?

За статусом можно следить в личном кабинете на Госуслугах.

5. Могут ли получить выплату оба родителя?

Нет, только один из них.

6. Можно ли получить выплату без гражданства РФ?

Нет.

7. Можно ли добавить в заявление еще одного ребенка?

Нет, если уже отправили заявление. Дождитесь, пока по нему придет ответ, и отправьте новое

8. Нужно ли отчитываться о расходовании денег?

Нет.

9. Можно ли получить выплату, если 6 лет ребенку исполнится после 1 сентября?

Нет.

10. Можно ли получить деньги раньше 16 августа?

Нет.