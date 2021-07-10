10 вопросов и ответов о выплате на детей школьного возраста

Популярные вопросы и экспертные ответы.
1. Нужно ли предоставлять какие-то документы после заявления?
Нет.
2. Можно ли сейчас подать заявление, если ребенку исполнится 6 лет в конце августа?
Да.
3. Учитываются ли для этой выплаты доходы и имущество семьи?
Нет.
4. Как убедиться что заявление точно принято?
За статусом можно следить в личном кабинете на Госуслугах.
5. Могут ли получить выплату оба родителя?
Нет, только один из них.
6. Можно ли получить выплату без гражданства РФ?
Нет.
7. Можно ли добавить в заявление еще одного ребенка?
Нет, если уже отправили заявление. Дождитесь, пока по нему придет ответ, и отправьте новое
8. Нужно ли отчитываться о расходовании денег?
Нет.
9. Можно ли получить выплату, если 6 лет ребенку исполнится после 1 сентября?
Нет.
10. Можно ли получить деньги раньше 16 августа?
Нет.