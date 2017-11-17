На дорогах вблизи Дубны появятся комплексы видеофиксации

Камеры будут фиксировать превышение скоростного режима, выезд на встречную полосу и «ловить» в потоке автомобили, находящиеся в розыске.
Согласно документам закупки, новые комплексы видеофиксации нарушений ПДД будут установлены на следующих участках:
автодорога Дубна – Кимры – Горицы
16 км + 900 м (Кимрский район)
автодорога Калязин – Кашин – Горицы – Кушалино
117 км + 800 м (Рамешковский район)
автодорога Кимры – граница Московской области (Кимры – Талдом)
6 км + 100 м – 7 км + 100 м (Кимрский район)
автодорога «Москва – Санкт-Петербург» – Конаково – Иваньково (М-10 – Конаково)
2 км (Конаковский район)
38 км + 200 м (Конаковский район)
автодорога Тверь – Рождествено – 1 Мая – Ильинское
12 км + 200 м (Калининский район)