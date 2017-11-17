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На дорогах вблизи Дубны появятся комплексы видеофиксации

Транспорт     103     0     пт, 17.11.2017 - 14:46
Дубна On-Line
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Камеры будут фиксировать превышение скоростного режима, выезд на встречную полосу и «ловить» в потоке автомобили, находящиеся в розыске.

Согласно документам закупки, новые комплексы видеофиксации нарушений ПДД будут установлены на следующих участках:

автодорога Дубна – Кимры – Горицы

16 км + 900 м (Кимрский район)

автодорога Калязин – Кашин – Горицы – Кушалино

117 км + 800 м (Рамешковский район)

автодорога Кимры – граница Московской области (Кимры – Талдом)

6 км + 100 м – 7 км + 100 м (Кимрский район)

автодорога «Москва – Санкт-Петербург» – Конаково – Иваньково (М-10 – Конаково)

2 км (Конаковский район)
38 км + 200 м (Конаковский район)

автодорога Тверь – Рождествено – 1 Мая – Ильинское

12 км + 200 м (Калининский район)

Источник: 
ТверьГрад
дороги