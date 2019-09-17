Тепличное хозяйство Дубны

Для того чтобы лучше понять каким образом и благодаря какому труду наша Дубна ежегодно украшается цветочными клумбами, я посетила теплицы, где выращивается рассада цветов. На вопросы, какие работы и как они ведутся в теплицах, ответила Тимощук Елена Владимировна - начальник участка озеленения МАУ " Городские парки".

Выращивание цветов из семян требует особых условий, их необходимо защищать от осадков, от более высокой или низкой температуры. В Дубне рассаду цветов выращивают в трёх теплицах, все они находятся на левом берегу и трудятся здесь, в основном, женщины. Микроклимат в теплицах определяется технологией выращивания растений и зависит от материала, из которого изготовлены теплицы, а также от способа их обогрева. В обязанность работников теплиц входит подготовка грунта к посадке растений, этим мы занимаемся с ноября до января. Рассаду выращиваем, как правило, с января по март, а затем мы высаживаем её в городские клумбы. В Дубне эти работы ведутся уже вначале мая. Почву для первых цветов - тюльпанов хорошо вскапываем, разравниваем, добавляем перегной и торф, вносим необходимые минеральные удобрения. Тюльпаны не любят ни переувлажнения, ни пересыхания почвы, это приводит к задержке роста и опаданию бутонов. К тому же тюльпаны, во время выращивания их из луковиц, требуют полумрак и прохладу. Выращивание в теплицах цветов из семян процесс очень непростой, требует определённых усилий и условий. Для этого нужны обширные знания об особенностях тех или иных растений. Каждому виду цветов нужно определённое освещение, температура, уровень влажности. Учитывая индивидуальные особенности цветов, подбирается определённый инвентарь, формируются специальные клумбы, а дальше проводятся соответствующие работы по уходу за цветами. К тому же в теплицах есть все условия для распространения вредителей и болезней растений. Поэтому перед посевом семян производится их протравливание.

Главная задача теплицы – это создание и поддержание благоприятного климата для выращивания растений круглый год. Создание таких условий приводит к немалым затратам. Температура зимой не должна опускаться ниже пяти градусов. А если температура ночью резко падает, то на стенках теплицы образуется конденсат из-за излишней влажности воздуха, а это приводит к заболеванию растений. В таких случаях обогрев обязателен не только для растений, но и для грунта. Многое в теплице зависит от способа её обогрева. Здесь учитывается вентиляция, система полива, наличие экранов для затенения, и многое другое. Вентилируется помещение, как правило, естественным путём, через форточки.

Это я рассказала о выращивании рассады, но на этом наша работа не заканчивается. Мы трудимся на благо Дубны, на радость жителям круглый год, и работа наша не из лёгких. Однако очень приятно летом видеть город в цветах. В эти моменты испытываешь чувство гордости за свой труд, понимаешь, что приносишь людям радость.