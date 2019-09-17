Открытые уроки в начальных классах

Когда ребёнок приходит в первый класс, и учитель начинает с ним работать, он ориентируется на те знания, которые тот получил в стенах детского сада и в семье. Хорошо если умение и желание учиться заложено в ребёнке до того, как он сядет за парту. Это очень поможет и ученику, и учителю для дальнейшего построения системы непрерывного образования. Но так бывает далеко не всегда. Нередко учителю приходится кропотливо и настойчиво трудиться, чтобы расположить к себе ребёнка, понять его и заинтересовать процессом обучения. Но и это не всё, необходимо не только донести знания и заинтересовать ребёнка учёбой, но и научить его ставить перед собой различные цели и уметь их достигать. А для этого он должен уметь анализировать свои поступки, уметь концентрировать своё внимание на необходимых вещах, должен быть собранным и усидчивым.

В свою очередь и педагог должен быть талантливым, любить детей, понимать их, только тогда можно достигнуть положительного результата. Чудеса творят не компьютеры, чудеса творят люди. Доброта и заинтересованность учителя очень важны, они делают уроки интересными, познавательными. Учителя для детей всегда были предметом подражания. Кто из первоклашек не смотрел с восторгом и восхищением на своего первого учителя? Поэтому профессионализм педагога должен присутствовать во всём, в поведении, в речи, в жестах, в построении взаимоотношений между ним и учеником. Хороших учителей дети понимают с полуслова, в таких классах царит атмосфера добра, тепла, уверенности. Дети растут, взрослеют, справляются с заданиями, и учитель, наблюдая за всем этим, несомненно, получает истинное удовольствие, гордится достижениями своих учеников.

Если уроки проходят интересно дети активно и с большой охотой принимают в них участие. Они размышляют, рассуждают, высказывают свою точку зрения, и их успехи не могут не радовать взрослых. Однако, попадая в новый коллектив, у детей не всегда всё складывается и идёт гладко, порой проходит немало времени прежде чем они полностью вливаются в коллектив, находят себе друзей, раскрываются сами и перестают бояться неизвестного. Нередко в стенах школы среди учеников возникают различные конфликты, и длиться они могут достаточно долго. У ребёнка из-за этого может развиться стойкое нежелание ходить в школу, делать уроки и вообще вести в классе активный образ жизни. Такие дети, как правило, замыкаются и отсиживаются на уроках молчком, не принимают участие в жизни класса. К тому же не каждый ребёнок может поделиться своими страхами и волнением с родителями, и с учителем. И чтобы правильно понять, что же происходит с ребёнком, родителю необходимо какое-то время провести с ребёнком в школе. Окунуться в ту атмосферу, в которой ребёнок пребывает каждый день. И тут очень кстати на помощь родителям приходит практика открытых уроков в школах.

Посещая такие уроки, родители приобретают полезный жизненный опыт. Им многое становится понятным, что-то они берут себе на вооружение, для дальнейшего правильного общения со своими детьми. У них утихает волнение, которое зачастую, присутствует у всех родителей, чьи дети впервые переступают порог школы. Именно открытые уроки дают такую возможность, и ей непременно надо воспользоваться. Как гласит старая поговорка: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Поэтому посещать открытые уроки полезно и необходимо многим родителям. Иногда день открытых уроков для родителей затягивается чуть ли не на неделю, но всё вовремя понятое непременно даёт свои положительные результаты. Обычно родители, выступая в роли наблюдателей, тихо сидят в конце класса, не делают никаких замечаний, не встревают в процесс обучения. Они смотрят, вникают, анализируют. На открытых уроках им предоставляется возможность взглянуть на своих детей по-новому, увидеть их со стороны, по-иному оценить их действия, их поведение. Возможно, даже, что при этом они увидят свои недоработки в воспитании собственного ребёнка, и это даст им возможность их исправить. Главное не делать поспешных выводов - кто прав, кто виноват. Спокойно вместе с учителем разобраться в причинах детских конфликтов, в недопонимании между ребятами, помочь им быстрее наладить отношения и начать принимать активное участие в жизни класса. Оказавшись в классе, родители как бы ещё раз проходят начальную школу вместе со своими детьми. Посещение открытых уроков - это большое и нужное дело. Появляется возможность увидеть свои упущения, просчёты в воспитании собственных детей. А это уже неплохая информация к размышлению. К тому же они на какое-то время оказываются на месте учителей и воочию видят, как непросто обучать и воспитывать детей, какой это нелёгкий труд. Поймут, что школьный класс на многие годы становится своего рода вторым домом для их ребёнка, в котором ему необходимо научиться жить. И их задача максимально правильно помочь ему в этом. Итак, уважаемые родители, учащихся младших классов, отправляемся на открытые уроки. Смотрим, анализируем и помогаем своему ребёнку как можно быстрее и легче адаптироваться в непростой школьной жизни.