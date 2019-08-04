Без открепительных, видеонаблюдения и КОИБов

Чуть больше месяца осталось до дня выборов. 8 сентября всех, кто имеет право голосовать за кандидатов в депутаты городского Совета депутатов, приглашают прийти на избирательные участки.

Председатель ТИК Дубны А.В. Алексеев рассказал представителям СМИ о ходе подготовки к этому немаловажному событию для города. От решения дубненцев будет зависеть, кто будет представлять их интересы в важнейшей структуре городской власти - Совете депутатов Дубны – ближайшие 5 лет. Решения представителей этой ветви власти напрямую касаются от мала до велика всех нас, проживающих на территории городского округа Дубна.

Председатель ТИК отметил, что количество избирательных участков останется прежним, правда, избирательный участок в бывшей школе №4, здание которой передано под физико-математический лицей, откроется, скорее всего, в здание Горуно.

На предстоящих выборах не предусмотрена выдача открепительных удостоверений. По какой причине на избирательных участках не будет КОИБов (комплексов обработки избирательных бюллетеней) и камер видеонаблюдения в нашем видео рассказывает А.В. Алексеев.