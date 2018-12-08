О проблемах с горячей водой в Дубне

Дело в том, что с 1 сентября 2017 года, как было отмечено председателем Комитета по финансам и экономике М.В. Игнатьевой, Постановлением Правительства РФ за №354 был установлен норматив расходования ресурсоснабжающими организациями (РСО) тепловой энергии (газа) для приготовления горячей воды. По этому нормативу для подогрева 1куб.м. горячей воды требуется около 0,06Гкал.

Управляющие компании (УК), исходя из заложенных Правительством цифр (1куб.м. х 0,06Гкал) выставляют жителям платёжки за горячую воду.

Как отметила присутствовавшая на брифинге заместитель генерального директора ОАО «Энергия-Тензор» М.Б. Дзюба, получаемые РСО от УК денежные средства за горячее водоснабжение не соответствуют фактически затраченным.

Это несоответствие привело к тому, что у РСО города постоянно идёт накопление задолженности перед поставщиками газа и усложняются расчёты с ними. За 2017 год разница между затраченными ОАО «Энергия-Тензор» на подготовку горячей воды и полученными от УК деньгами составила 17 млн ₽. Ожидаемые потери одной только этой РСО за 2018г могут достигнуть 50 млн ₽.

Проблемы с выпадающими доходами ничуть не лучше и у других РСО Дубны, что грозит сбоем поставок горячей воды в город.

В связи с этим, РСО города направили заявку в Министерство ЖКХ с просьбой об увеличении существующего норматива 0,06Г/1куб.м.

Напомним, что ежегодно Комитетом по ценам и тарифам Московской области устанавливается предельный рост платы для граждан. В 2018 году этот рост установлен 6,1%. На 2019 год Комитет планирует рост цен на услуги ЖКХ 7,2%.

Понимая сложность ситуации, администрация Дубны обратились за помощью в Совет депутатов города, который, в свою очередь, направил в адрес губернатора Московской области обращение об установлении предельного роста цен для дубненцев с 1 июля 2019 года в 19%.

Если норматив для РСО будет пересмотрен, а просьба депутатов удовлетворена, то с 1 июля 2019 года всех нас ждёт существенное повышение платы за услуги ЖКХ.

Но это, как отмечают энергетики, не самая большая для всех нас беда. К тому же и цифра в 19% региональными специалистами может быть скорректирована в сторону уменьшения.

В том случае, если всё останется как есть сегодня, подачу горячей воды, по словам энергетиков, придётся ограничивать графиком. Ещё хуже будет, если РСО Дубны, по мнению тех же специалистов, как неспособные погасить свои долги, подвергнутся процедуре банкротства, со всеми вытекающими для коллективов этих организаций и жителей города последствиями.

Скорее всего, вооружившись цифрами и фактами специалисты найдут оптимальное решение этой острой проблемы. К тому же, Дубна не единственный попавший в подобную ситуацию город. Таких по всей стране, как было отмечено на брифинге в администрации, множество великое, а суды завалены делами по этой теме.