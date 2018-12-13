Дубна предновогодняя

До конца 2018 года осталось совсем немного. Самое время подводить итоги года уходящего и строить планы на год будущий.

К тому же, пора включаться в ответственные, но приятные предновогодние хлопоты. Пришло время подумать об украшении новогодней ёлки, о том, как проводить уходящий год и встретить наступающий.

Это удобный случай для проявления самых смелых фантазий. Праздничные наряды, угощения, подарки, сюрпризы должны соответствовать важному моменту перехода из того что было в то, что будет. И обо всём этом желательно позаботиться заранее.