Учебно-научный центр ОИЯИ провел юбилейный лекторий в школах Дубны

01.04.2026 | 14:32 405 Виктор Нефедьев Источник: ОИЯИ
В канун празднования 70-летия Объединенного института ядерных исследований Учебно-научный центр ОИЯИ провел для школьников города трехнедельный цикл лекций с элементами профориентации.

Лекции прочитал ведущий методист УНЦ Петр Ширков. В них он обратил внимание слушателей на одно из главных научных событий года для ОИЯИ и всей мировой науки – запуск коллайдера NICA, а также на исследовательские возможности и ожидаемые значимые результаты других крупных проектов ОИЯИ: Фабрики сверхтяжелых элементовБайкальского нейтринного телескопа, реактора ИБР-2.

В популярной и доступной форме лекции раскрывали сюжеты, связанные с историей науки и развитием технологий, со становлением научной и инженерной мысли с глубокой древности до настоящего времени.

При поддержке завучей и директоров школ и благодаря организационному сопровождению сотрудника Департамента международного сотрудничества Ирины Зеленковой за три недели марафона знаний были прочитаны 20 лекций в девяти школах города, которые посетили более 1400 слушателей – свыше четверти учащихся средней и старшей школы.

