За праздничные посиделки на рабочем месте могут уволить

03.03.2026 | 13:35 185 Алексей Матвеев Источник: ТАСС
Праздничные посиделки в кругу коллег на рабочем месте могут обернуться увольнением, если они сопровождаются приемом алкоголя или аморальным поведением, напомнил член Комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Многие работники привыкли отмечать различные праздники непосредственно в офисе – будь то профессиональные даты, дни рождения или приближающееся 8 марта. Однако такие мероприятия требуют особой осторожности, чтобы не потерять работу.

Трудовой кодекс РФ четко регламентирует ответственность за появление на работе в нетрезвом виде. Работодатель имеет полное право уволить сотрудника, если тот находится в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения в рабочее время.

Кроме употребления алкоголя, существует еще одна категория нарушений – аморальное поведение. К нему относятся:

  • Использование нецензурной лексики
  • Ношение откровенной одежды
  • Непристойные танцы
  • Драки и конфликты

При этом важно понимать, что любое поведение, противоречащее корпоративной этике компании, может быть расценено как нарушение дисциплины.

