За праздничные посиделки на рабочем месте могут уволить

Многие работники привыкли отмечать различные праздники непосредственно в офисе – будь то профессиональные даты, дни рождения или приближающееся 8 марта. Однако такие мероприятия требуют особой осторожности, чтобы не потерять работу.

Трудовой кодекс РФ четко регламентирует ответственность за появление на работе в нетрезвом виде. Работодатель имеет полное право уволить сотрудника, если тот находится в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения в рабочее время.

Кроме употребления алкоголя, существует еще одна категория нарушений – аморальное поведение. К нему относятся:

Использование нецензурной лексики

Ношение откровенной одежды

Непристойные танцы

Драки и конфликты

При этом важно понимать, что любое поведение, противоречащее корпоративной этике компании, может быть расценено как нарушение дисциплины.