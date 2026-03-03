За праздничные посиделки на рабочем месте могут уволить

Праздничные посиделки в кругу коллег на рабочем месте могут обернуться увольнением, если они сопровождаются приемом алкоголя или аморальным поведением, напомнил член Комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
Многие работники привыкли отмечать различные праздники непосредственно в офисе – будь то профессиональные даты, дни рождения или приближающееся 8 марта. Однако такие мероприятия требуют особой осторожности, чтобы не потерять работу.
Трудовой кодекс РФ четко регламентирует ответственность за появление на работе в нетрезвом виде. Работодатель имеет полное право уволить сотрудника, если тот находится в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения в рабочее время.
Кроме употребления алкоголя, существует еще одна категория нарушений – аморальное поведение. К нему относятся:
- Использование нецензурной лексики
- Ношение откровенной одежды
- Непристойные танцы
- Драки и конфликты
При этом важно понимать, что любое поведение, противоречащее корпоративной этике компании, может быть расценено как нарушение дисциплины.