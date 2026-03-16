Весеннее обострение: какие витамины нужны для перезагрузки организма?

Поэтому если вы заметили, что волосы и ногти стали ломкими, не можете легко просыпаться по утрам, регулярно чувствуете усталость, нет силы на реализацию новых проектов и ежедневную рутину, то пора перезагрузить организм. А начать лучше всего с пересмотра меню и включения в него продуктов, которые окажут необходимую поддержку и наладят жизненно важные процессы.

Как отличить нехватку витаминов от обычного переутомления?

По следующим признакам:

Волосы потеряли блеск, стали тусклыми, на коже появились шелушения, на руках – экзема, мелкие трещины, бледность кожных покровов

Общая вялость, утром просыпаетесь «разбитым», организм не отдохнул за ночь

Появились проблемы с ЖКТ

Кровоточивость десен

Продукты-рекордсмены по содержанию ценных витаминов

Основная задача при перечисленной симптоматике – обогатить рацион продуктами, которые помогут справиться с авитаминозом быстро и эффективно.

Особенно полезны весной:

Листовые овощи: шпинат, салат «Айсберг»

Ягоды, в том числе, в замороженном виде: клубника, черника, ежевика, малина

Орехи: кешью, грецкие, миндаль, кедровые. Они полезны незаменимыми жирными кислотами, Омега-3

Жирные сорта рыбы: семга, форель, скумбрия, сардина, сельдь

Растительные масла (оливковое, льняное, подсолнечное)

Гречка. В ней находятся сложные углеводы, магний, который улучшает работу сердечной мышцы, железо

Свежая зелень. Укроп, петрушка, кинза, молодой лук. В составе витаминных салатов. С ней тушат или посыпают готовое блюдо при подаче

Маленькая хитрость для хорошего самочувствия

При скудном рационе в качестве альтернативы нутрициологи рекомендуют принимать аптечные комплексы, в которых находятся не только витамины в выверенных дозировках, но и лекарственные растения, минералы, аминокислоты. Они дарят бодрость, повышают тонус, борются с апатией, усталостью, помогают организму справиться со стрессом и улучшить состояние волос, кожи, ногтей.