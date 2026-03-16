В России ввели ГОСТ на территории для прогулок и игр с собаками

Необходимость стандартизации обусловлена стремительным ростом популяции домашних собак в российских городах. По последним данным, в стране насчитывается от 17 до 22 миллионов питомцев, что требует создания соответствующей инфраструктуры.

Новый стандарт устанавливает четкие правила размещения и обустройства площадок для собак. В городах с населением от 10 до 100 тысяч человек должно быть предусмотрено минимум одно место для дрессировки. Игровые площадки рассчитываются из соотношения одна площадка на 10 тысяч жителей.

Минимальные размеры территорий строго регламентированы: игровая зона должна занимать не менее 200 квадратных метров, а дрессировочная – 1500 квадратных метров. Особое внимание уделяется безопасности покрытий – они должны быть травмобезопасными и выполняться из песчано-гравийной смеси, прорезиненных или комбинированных материалов.

Дополнительные требования включают:

Обязательное озеленение площадок

Качественное освещение

Четкое зонирование территории

Специальное оборудование для владельцев

Препятствия для тренировок собак

Навигацию и указатели

Доступность среды обеспечивается для всех категорий граждан: предусмотрены контрастная навигация и нескользящие дорожки. В обязательном порядке оборудуются специальные зоны для уборки отходов с контейнерами и дозаторами пакетов.