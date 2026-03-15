В результате воскресной атаки БПЛА на Конаково и Дубну получил повреждения частный дом

15 марта 2026 года около 11:00 в результате комплексной атаки украинских БПЛА на Дубну и Конаково частично повреждены окна и фасад частного жилого дома в Конаково. Находившиеся в доме двое взрослых и ребёнок не пострадали.
ВРИО губернатора Тверской области Виталий Королев дал поручение главе Конаковского округа совместно с ГУ МЧС в кратчайшие сроки провести восстановительные работы, организовать необходимую помощь семье.
В Дубне система ПВО уничтожила летящий со стороны Конаково БПЛА над Иваньковским водохранилищем. В городе повреждений и пострадавших нет.
Атака украинскими БПЛА Дубны утром 28 мая 2025 года
28 мая 2025 года с 03:35 до 07:10 было примерно 15 взрывов в окрестностях Дубны, из них 5 - в границах городского округа. В небе был заметен дым от сбитых дронов.
Атаки дронов ВСУ на регион идут со стороны Западного Подмосковья и ПВО Конаковского района встречает их первыми. Впервые Дубна подверглась нападению 28 мая 2025 года - тогда обломки украинского БПЛА упали на территорию предприятия ВПК "ДМЗ-Кроншадт".
Пять БПЛА рано утром 1 сентября атаковали Конаковскую ГРЭС
В результате атаки пяти БПЛА на Конаковскую ГРЭС рано утром 1 сентября пострадавших нет. Как утверждает Губернатор Тверской области Игорь Руденя, системы ПВО сработали в штатном режиме.
Ранее, утром 1 сентября 2024 года, впервые было атаковано беспилотниками Конаково - повреждения получил операционный офис Конаковской ГРЭС.