В результате воскресной атаки БПЛА на Конаково и Дубну получил повреждения частный дом

15.03.2026 | 19:35 2 107 Виктор Нефедьев
15 марта 2026 года около 11:00 в результате комплексной атаки украинских БПЛА на Дубну и Конаково частично повреждены окна и фасад частного жилого дома в Конаково. Находившиеся в доме двое взрослых и ребёнок не пострадали.

ВРИО губернатора Тверской области Виталий Королев дал поручение главе Конаковского округа совместно с ГУ МЧС в кратчайшие сроки провести восстановительные работы, организовать необходимую помощь семье.

В Дубне система ПВО уничтожила летящий со стороны Конаково БПЛА над Иваньковским водохранилищем. В городе повреждений и пострадавших нет.

Атаки дронов ВСУ на регион идут со стороны Западного Подмосковья и ПВО Конаковского района встречает их первыми. Впервые Дубна подверглась нападению 28 мая 2025 года - тогда обломки украинского БПЛА упали на территорию предприятия ВПК "ДМЗ-Кроншадт".

