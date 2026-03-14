В результате уличной поножовщины раненый кимряк оказался в больнице

Вечером в Кимрах на пересечении улиц Звиргздыня и Викмана 33-летнему кимряку повстречался малознакомый ему 48-летний ранее судимый местный житель. Между мужчинами возникла словесная перепалка, в результате которой более старший ударил своего обидчика ножом в грудь.
Раненый поступил в больницу, откуда медики и сообщили о происшествии в дежурную часть полиции. Злоумышленник задержан и заключён под стражу. Жизни потерпевшего ничто не угрожает.
Ведётся следствие, устанавливается степень причинённого здоровью вреда. Максимальное наказание предполагает до 10 лет лишения свободы.