В ОЭЗ "Дубна" создали сервис по превращению записи бизнес-встреч в структурированный протокол

Принцип работы сервиса максимально прост: пользователю достаточно выполнить три базовых действия. Сначала необходимо загрузить аудиофайл в одном из поддерживаемых форматов (mp3, mpeg, mpga, m4a, ogg, wav, webm, txt или vtt). Это могут быть записи с телефона, диктофона, Zoom, Teams или вебинаров. После загрузки искусственный интеллект автоматически обрабатывает материал, создавая качественную транскрибацию и формируя структурированный протокол с выделением участников, тем обсуждения, принятых решений и установленных сроков. Готовые материалы в двух форматах отправляются на электронную почту пользователя.

Целевая аудитория сервиса охватывает широкий круг специалистов. Руководители и владельцы бизнеса получают инструмент для эффективного контроля исполнения задач. Юристы и консультанты могут сохранять точную хронологию переговоров. Эксперты, коучи и преподаватели получают возможность автоматизировать работу с контентом лекций и консультаций. Проектные команды выигрывают от унификации формата протоколов и четкого распределения ответственности.

Ключевые преимущества решения включают способность AI-движка корректно обрабатывать деловую речь с учетом акцентов и естественных пауз. Особое внимание уделено безопасности: сервис гарантирует полную конфиденциальность данных. После обработки все материалы автоматически удаляются с серверов, не оставляя следов.

Первые пользователи уже оценили преимущества сервиса. Они отмечают существенную экономию времени на обработке записей и отсутствие разногласий при интерпретации обсуждаемых вопросов. Особенно высоко оценили решение HR-специалисты, которым больше не нужно повторно прослушивать записи собеседований благодаря наличию готовых транскрибаций и протоколов.