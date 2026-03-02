В Дубненском роддоме врачи помогли женщине родить двойню и стать мамой в 11-й раз

В Дубненском роддоме 39-летняя жительница Талдома стала мамой в 11-й раз. В семье, где уже подрастает 9 детей, появилась двойня - мальчик и девочка. Новорожденных назвали Ян и Кира. Ян родился весомом 3 240 грамм и ростом 51 см, Кира – 2 400 грамм и 47 см.
Сегодня счастливая мать и ее малыши уже дома: отдыхают и набираются сил. Анна продолжает стремится к получению новых знаний. Она учится в медицинском колледже, на фельдшера. Однако самая важная и любимая её профессия — быть мамой, посвятившей свою жизнь воспитанию и заботе о детях.
Анна и ее супруг проявляют большую ответственность и любовь, создавая все условия для гармоничного воспитания своих детей. Каждый ребенок получает внимание и заботу родителей, что способствует формированию здоровой атмосферы в семье и развитию индивидуальных качеств каждого ребенка.