В Дубне полицейские и общественники приняли участие в патриотическом мероприятии для дошкольников д/с «Сказка»

03.03.2026 | 12:35 484 Виктор Нефедьев
На базе детского сада «Сказка» корпуса «Росинка» в Дубне прошла традиционная игра «Зарница - Зима 2026», которым дошкольники торжественно открыли Год единства народов России.

В мероприятии приняли участие сотрудники ОМВД Дубны, представители Общественного совета при ОМВД, Управления образования г.о. Дубна, совета Ветеранов, Союза женщин России.

Мероприятие началось с построения и исполнения гимна России. Орлятам - дошколятам предстояло пройти несколько этапов игры: меткая стрельба, фигурное вождение санок в зимний период, оказание первой помощи и транспортировка пострадавшего, а также каждый мог почувствовать себя настоящим сотрудником органов внутренних дел, примерив современную экипировку сотрудников полиции.

На каждом этапе ребят встречали и поддерживали присутствующие гости, Юнармейцы и волонтеры Средней общеобразовательной школы №7.

Самым ярким моментом для дошкольников стал танцевальный флешмоб с белым медведем Умкой. А в завершение мероприятия победителям и участникам вручили подарки и световозвращающие элементы, после чего ребята посетили традиционную полевую кухню.

