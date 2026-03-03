В Дубне полицейские и общественники приняли участие в патриотическом мероприятии для дошкольников д/с «Сказка»

В мероприятии приняли участие сотрудники ОМВД Дубны, представители Общественного совета при ОМВД, Управления образования г.о. Дубна, совета Ветеранов, Союза женщин России.

Мероприятие началось с построения и исполнения гимна России. Орлятам - дошколятам предстояло пройти несколько этапов игры: меткая стрельба, фигурное вождение санок в зимний период, оказание первой помощи и транспортировка пострадавшего, а также каждый мог почувствовать себя настоящим сотрудником органов внутренних дел, примерив современную экипировку сотрудников полиции.

На каждом этапе ребят встречали и поддерживали присутствующие гости, Юнармейцы и волонтеры Средней общеобразовательной школы №7.