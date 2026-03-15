Телефонные мошенники вынудили пенсионерку из Дубны продать квартиру и взять кредит

15.03.2026 | 16:09 548 Виктор Нефедьев Источник: Администрация Дубны
70-летняя пенсионерка из Дубны попалась на уловки мошенников, которые заставили её продать квартиру и взять кредит. после чего завладели всеми этими денежными средствами в размере более 9 миллионов рублей.

Представляясь сотрудниками различных государственных органов, группа мошенников убедила 70-летнюю жительницу Дубны в необходимости получения кредита, а затем и продать принадлежащую ей квартиру. Все денежные средства в размере более 9 миллионов рублей дама направила на "защищенные счета".

Правоохранительным органам наукограда удалось выйти на соучастников, чья роль заключалась в обналичивании денежных средств. К уголовной ответственности привлечен молодой человек, житель Тюменской области, и вчерашний студент последнего курса одного из учебных заведений.

Фигурант задержан и доставлен в Дубну, помещен под стражу и в ближайшее время предстанет перед судом за совершение мошенничества в составе организованной группы в особо крупном размере. Уголовное дело поступило в Дубненский городской суд для рассмотрения по существу.

Прокурором города заявлен иск, по результатам рассмотрения которого кредитный договор, заключенный под влиянием мошенников, был расторгнут. Также признан недействительным договор купли-продажи квартиры, которая и возвращена обманутой женщине.

Также в суд заявлено 5 исковых заявлений о взыскании неосновательного обогащения в отношении лиц, чьи банковские счета использовались для совершения преступления. Три иска уже рассмотрены, денежные средства подлежат возвращению потерпевшей.

