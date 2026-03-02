С 1 марта в России вступило в силу множество важных законов

Услуги связи будут блокировать по запросу ФСБ России. Цифровую валюту смогут изымать как имущество в рамках уголовного дела. В гостиницу разрешили заселяться через национальный мессенджер МАХ. Роскомнадзор сможет блокировать фильмы и сериалы, нарушающие традиционные ценности. Усилится ответственность за пропаганду в Интернете наркотиков и психотропов. Землепользователей заставили бороться с борщевиком и ясенелистным (американским) кленом. Срок внесения платы ЖКХ продлили до 15 числа следующего месяца а не до 10 как ранее. Вступил в силу запрет на использование англицизмов на вывесках и табличках. Вводится запрет на автоматическое списание денег за онлайн-подписки. Ужесточились правила получения микрозаймов - оформление онлайн только после биометрии. Сайты с онлайн-продажей табака начнут блокировать без решения суда. Медработникам разрешили назначать пациентам зарегистрированные БАДы.

Ну и напоследок: Роскомнадзор теперь сможет отключить Рунет от мирового Интернета если посчитает, что существует какая-либо серьёзная угроза безопасности.