С 1 марта в России вступило в силу множество важных законов

С 1 марта 2026 года в России в силу вступило множество важных законов. Перечислим основные, затрагивающие значительную часть граждан.
- Услуги связи будут блокировать по запросу ФСБ России.
- Цифровую валюту смогут изымать как имущество в рамках уголовного дела.
- В гостиницу разрешили заселяться через национальный мессенджер МАХ.
- Роскомнадзор сможет блокировать фильмы и сериалы, нарушающие традиционные ценности.
- Усилится ответственность за пропаганду в Интернете наркотиков и психотропов.
- Землепользователей заставили бороться с борщевиком и ясенелистным (американским) кленом.
- Срок внесения платы ЖКХ продлили до 15 числа следующего месяца а не до 10 как ранее.
- Вступил в силу запрет на использование англицизмов на вывесках и табличках.
- Вводится запрет на автоматическое списание денег за онлайн-подписки.
- Ужесточились правила получения микрозаймов - оформление онлайн только после биометрии.
- Сайты с онлайн-продажей табака начнут блокировать без решения суда.
- Медработникам разрешили назначать пациентам зарегистрированные БАДы.
Ну и напоследок: Роскомнадзор теперь сможет отключить Рунет от мирового Интернета если посчитает, что существует какая-либо серьёзная угроза безопасности.