С 1 марта в России вступило в силу множество важных законов

02.03.2026 | 15:00 466 Алексей Матвеев
С 1 марта 2026 года в России в силу вступило множество важных законов. Перечислим основные, затрагивающие значительную часть граждан.
  1. Услуги связи будут блокировать по запросу ФСБ России.
  2. Цифровую валюту смогут изымать как имущество в рамках уголовного дела.
  3. В гостиницу разрешили заселяться через национальный мессенджер МАХ.
  4. Роскомнадзор сможет блокировать фильмы и сериалы, нарушающие традиционные ценности.
  5. Усилится ответственность за пропаганду в Интернете наркотиков и психотропов.
  6. Землепользователей заставили бороться с борщевиком и ясенелистным (американским) кленом.
  7. Срок внесения платы ЖКХ продлили до 15 числа следующего месяца а не до 10 как ранее.
  8. Вступил в силу запрет на использование англицизмов на вывесках и табличках.
  9. Вводится запрет на автоматическое списание денег за онлайн-подписки.
  10. Ужесточились правила получения микрозаймов - оформление онлайн только после биометрии.
  11. Сайты с онлайн-продажей табака начнут блокировать без решения суда.
  12. Медработникам разрешили назначать пациентам зарегистрированные БАДы.

Ну и напоследок: Роскомнадзор теперь сможет отключить Рунет от мирового Интернета если посчитает, что существует какая-либо серьёзная угроза безопасности.

