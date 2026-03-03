Россия с 1 апреля вводит новый ГОСТ на белый хлеб из пшеничной муки

03.03.2026 Виктор Нефедьев Источник: РИА Новости
С 1 апреля 2026 года в России начинает действовать обновленный государственный стандарт на производство белого хлеба из пшеничной муки. Документ призван заменить устаревший ГОСТ, принятый еще в 1986 году во времена СССР.

Основные изменения касаются формы и веса готового продукта. Теперь производители получили возможность выпускать хлеб овальной формы, выпекать его в подовом варианте. Также снимается ограничение по минимальной массе изделия – ранее она не могла быть менее 500 граммов.

Требования к хранению остаются прежними: максимальный срок выдержки хлеба на предприятии после выпечки составляет 10 часов. При этом из нового стандарта исключены рекомендации по срокам реализации продукции в магазинах, которые ранее составляли сутки с момента выхода из печи.

Состав продукта четко регламентирован. Для производства разрешено использовать:

  • Пшеничную муку высшего, первого и второго сортов
  • Хлебопекарные прессованные дрожжи
  • Поваренную пищевую соль
  • Питьевую воду
  • Белый сахар

Дополнительно допускается применение пищевых добавок определенных классов: веществ для обработки муки, антиокислителей и ферментных препаратов, в том числе в составе комплексных добавок согласно нормативным документам.

Важно отметить, что большинство ГОСТов в России носят рекомендательный характер и служат ориентиром для производителей. Однако стандарт становится обязательным, если на него есть прямая ссылка в законодательстве, контрактах или технических регламентах.

