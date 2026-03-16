Реформа ОСАГО: новые ограничения выплат

16.03.2026 | 11:36 Виктор Нефедьев Источник: Известия
В России готовится существенное изменение системы ОСАГО, которое может ограничить максимальный размер денежных компенсаций до 400 тысяч рублей.

Такие меры предусмотрены обновленным вариантом реформы натурального возмещения, о котором сообщил руководитель Российского союза автомобилистов (РСА) Евгений Уфимцев.

Основная цель нововведений — стимулировать страховые компании чаще ремонтировать автомобили вместо выплаты компенсаций. Сейчас ситуация складывается так, что лишь 6,1% пострадавших автовладельцев получают ремонт, тогда как остальные довольствуются денежными выплатами.

По словам главы РСА, проблема обострилась из-за участившихся судебных разбирательств с участием автоюристов. Они скупают права требования у пострадавших и через суд добиваются многомиллионных выплат от страховых компаний, особенно когда те не укладываются в положенный 30-дневный срок ремонта из-за задержек с поставками запчастей.

Законопроект предусматривает три ключевых изменения:

  1. Установление жесткого лимита в 400 тысяч рублей для денежных выплат
  2. Запрет на передачу прав требования третьим лицам (кроме законных представителей пострадавшего)
  3. Увеличение допустимого срока ремонта до 45 дней

Последнее изменение уже прошло первое чтение в парламенте. Все участники обсуждения, включая ЦБ и Минфин, поддерживают эти изменения, поскольку они направлены на увеличение доли натурального возмещения. Принятие поправок возможно уже в текущем году. Отдельно рассматривается вопрос доплаты за износ после ремонта, но его внедрение потребует дополнительной проработки технических аспектов.

