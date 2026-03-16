Реформа ОСАГО: новые ограничения выплат

Такие меры предусмотрены обновленным вариантом реформы натурального возмещения, о котором сообщил руководитель Российского союза автомобилистов (РСА) Евгений Уфимцев.

Основная цель нововведений — стимулировать страховые компании чаще ремонтировать автомобили вместо выплаты компенсаций. Сейчас ситуация складывается так, что лишь 6,1% пострадавших автовладельцев получают ремонт, тогда как остальные довольствуются денежными выплатами.

По словам главы РСА, проблема обострилась из-за участившихся судебных разбирательств с участием автоюристов. Они скупают права требования у пострадавших и через суд добиваются многомиллионных выплат от страховых компаний, особенно когда те не укладываются в положенный 30-дневный срок ремонта из-за задержек с поставками запчастей.

Законопроект предусматривает три ключевых изменения:

Установление жесткого лимита в 400 тысяч рублей для денежных выплат Запрет на передачу прав требования третьим лицам (кроме законных представителей пострадавшего) Увеличение допустимого срока ремонта до 45 дней

Последнее изменение уже прошло первое чтение в парламенте. Все участники обсуждения, включая ЦБ и Минфин, поддерживают эти изменения, поскольку они направлены на увеличение доли натурального возмещения. Принятие поправок возможно уже в текущем году. Отдельно рассматривается вопрос доплаты за износ после ремонта, но его внедрение потребует дополнительной проработки технических аспектов.